البرازيلي "جوليانو" ينفي خبر رحيله عن النصر

اللاعب أكد أن عقده ما زال ساريًا مع النادي

نفى البرازيلي جوليانو متوسط ميدان فريق النصر، شائعات رحيله عن الفريق، مؤكداً أنه ما زال في عقده عام ويود البقاء مع النادي.

وأكد البرازيلي عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ أن عقده ما زال ساريًا مع النصر، وأنه سعيد ويود البقاء؛ لأن عقده ينتهي في 2021، ونفى بشكل قاطع شائعات رحيله عن النادي في الموسم الحالي.

وكتب جوليانو: "سمعت الكثير من الشائعات التي تقول إنني سأترك الفريق بعد نهاية هذا الموسم، لكني أود أن أوضح أن لدي موسمًا آخر في عقدي، وأنا سعيد للغاية هنا، وأريد البقاء".

وأضاف: "هذه الرغبة متبادلة بيني والنادي الذي أظهر سعادة بقرار استمراري؛ حيث إنهم قاموا بعد ذلك بإلغاء تأشيرة الخروج الخاصة بي".

ونشر النجم البرازيلي صورة للتأشيرة الملغاة، وكتب: "إلى كل من ينتظر رحيلي، استمتع بهذه الصورة، أراكم في الرياض لاحقًا".



وانتشرت تقارير تفيد باستغناء النصر عن لاعب الوسط البرازيلي بعدما تم التعاقد مع الأرجنتيني غونزالو مارتينيز، وبعد استبعاد الأول من قائمة الفريق المشاركة في دوري أبطال آسيا.