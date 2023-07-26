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تونس تعلن الحداد 7 أيام على "السبسي".. وتشيع جنازته السبت

تعيين رئيس مؤقت للبلاد

أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد اليوم (الخميس) الحداد سبعة أيام لوفاة الرئيس محمد الباجي قايد السبسي عن 92 عامًا.

وأوضح "الشاهد" أن جنازة وطنية ستُقام للرئيس الراحل السبت المقبل

وكان السبسي قد نقل الأربعاء إلى المستشفى العسكري إثر وعكة صحية طارئة. وبعد الإعلان عن وفاته، قطع التلفزيون التونسي الحكومي برامجه، وبدأ في بث آيات من القرآن.

وبعد ساعات قليلة من وفاته، أدى محمد الناصر (85 عامًا) رئيس مجلس نواب الشعب اليمين، ليتولى الرئاسة المؤقتة للجمهورية، كما ينص الدستور.

الرئيسية/ أخبار العالم

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تونس تعلن الحداد 7 أيام على "السبسي".. وتشيع جنازته السبت
سبق

أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد اليوم (الخميس) الحداد سبعة أيام لوفاة الرئيس محمد الباجي قايد السبسي عن 92 عامًا.

وأوضح "الشاهد" أن جنازة وطنية ستُقام للرئيس الراحل السبت المقبل

وكان السبسي قد نقل الأربعاء إلى المستشفى العسكري إثر وعكة صحية طارئة. وبعد الإعلان عن وفاته، قطع التلفزيون التونسي الحكومي برامجه، وبدأ في بث آيات من القرآن.

وبعد ساعات قليلة من وفاته، أدى محمد الناصر (85 عامًا) رئيس مجلس نواب الشعب اليمين، ليتولى الرئاسة المؤقتة للجمهورية، كما ينص الدستور.

25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440
11:04 PM

تونس تعلن الحداد 7 أيام على "السبسي".. وتشيع جنازته السبت

تعيين رئيس مؤقت للبلاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد اليوم (الخميس) الحداد سبعة أيام لوفاة الرئيس محمد الباجي قايد السبسي عن 92 عامًا.

وأوضح "الشاهد" أن جنازة وطنية ستُقام للرئيس الراحل السبت المقبل

وكان السبسي قد نقل الأربعاء إلى المستشفى العسكري إثر وعكة صحية طارئة. وبعد الإعلان عن وفاته، قطع التلفزيون التونسي الحكومي برامجه، وبدأ في بث آيات من القرآن.

وبعد ساعات قليلة من وفاته، أدى محمد الناصر (85 عامًا) رئيس مجلس نواب الشعب اليمين، ليتولى الرئاسة المؤقتة للجمهورية، كما ينص الدستور.

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