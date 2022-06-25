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الحصيني: موجة حر شديدة قادمة .. ودرجاتها تقترب من 50 مئوية

قال: أعلى من معدلاتها السنوية بالمدينة و"الشرقية" .. المرتفعات أجواؤها معتدلة

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني؛ موجة حر شديدة ثالثة تشهدها أجواء المملكة؛ تسجل فيها الحرارة أعلى معدلاتها.

وقال عبر حسابه في "تويتر": موجة حر شديدة ثالثة متوقعة -إلى أن يصرفها الله- على مناطق المملكة والخليج، فبعد أن عاشت معظم المناطق درجة حرارة أقل من المعدل، يُتوقع أن تسجل الحرارة أعلى من معدلها السنوي؛ حيث يُتوقع أن تقترب الحرارة من "٥٠" على منطقتَي المدينة المنوّرة والشرقية، وتتجاوز منتصف الأربعينيات على باقي المناطق.

وأضاف: عدا المرتفعات الغربية والجنوبية، فيُتوقع أن نعيش أجواءً تميل إلى الاعتدال إلى معتدلة نهاراً ولطيفة تميل للبرودة في الصباح الباكر، بدايتها غداً الأربعاء؛ يُتوقع استمرار الموجة مدة أسبوع، وهي الثالثة منذ دخول فصل الصيف لهذا العام رابع أيام عيد الفطر١٤٤٠هـ، مع استمرار رياح البوارح.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يكون الطقس حاراً إلى شديد الحرارة ورياحاً نشطة قد تثير الأتربة والغبار على مناطق: الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنوّرة، وكذلك على الأجزاء الشرقية من منطقة الرياض، في حين يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى المرتفعات الجنوبية من منطقة مكة المكرّمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الحصيني: موجة حر شديدة قادمة .. ودرجاتها تقترب من 50 مئوية
سبق

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني؛ موجة حر شديدة ثالثة تشهدها أجواء المملكة؛ تسجل فيها الحرارة أعلى معدلاتها.

وقال عبر حسابه في "تويتر": موجة حر شديدة ثالثة متوقعة -إلى أن يصرفها الله- على مناطق المملكة والخليج، فبعد أن عاشت معظم المناطق درجة حرارة أقل من المعدل، يُتوقع أن تسجل الحرارة أعلى من معدلها السنوي؛ حيث يُتوقع أن تقترب الحرارة من "٥٠" على منطقتَي المدينة المنوّرة والشرقية، وتتجاوز منتصف الأربعينيات على باقي المناطق.

وأضاف: عدا المرتفعات الغربية والجنوبية، فيُتوقع أن نعيش أجواءً تميل إلى الاعتدال إلى معتدلة نهاراً ولطيفة تميل للبرودة في الصباح الباكر، بدايتها غداً الأربعاء؛ يُتوقع استمرار الموجة مدة أسبوع، وهي الثالثة منذ دخول فصل الصيف لهذا العام رابع أيام عيد الفطر١٤٤٠هـ، مع استمرار رياح البوارح.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يكون الطقس حاراً إلى شديد الحرارة ورياحاً نشطة قد تثير الأتربة والغبار على مناطق: الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنوّرة، وكذلك على الأجزاء الشرقية من منطقة الرياض، في حين يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى المرتفعات الجنوبية من منطقة مكة المكرّمة.

25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440
08:44 AM

الحصيني: موجة حر شديدة قادمة .. ودرجاتها تقترب من 50 مئوية

قال: أعلى من معدلاتها السنوية بالمدينة و"الشرقية" .. المرتفعات أجواؤها معتدلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني؛ موجة حر شديدة ثالثة تشهدها أجواء المملكة؛ تسجل فيها الحرارة أعلى معدلاتها.

وقال عبر حسابه في "تويتر": موجة حر شديدة ثالثة متوقعة -إلى أن يصرفها الله- على مناطق المملكة والخليج، فبعد أن عاشت معظم المناطق درجة حرارة أقل من المعدل، يُتوقع أن تسجل الحرارة أعلى من معدلها السنوي؛ حيث يُتوقع أن تقترب الحرارة من "٥٠" على منطقتَي المدينة المنوّرة والشرقية، وتتجاوز منتصف الأربعينيات على باقي المناطق.

وأضاف: عدا المرتفعات الغربية والجنوبية، فيُتوقع أن نعيش أجواءً تميل إلى الاعتدال إلى معتدلة نهاراً ولطيفة تميل للبرودة في الصباح الباكر، بدايتها غداً الأربعاء؛ يُتوقع استمرار الموجة مدة أسبوع، وهي الثالثة منذ دخول فصل الصيف لهذا العام رابع أيام عيد الفطر١٤٤٠هـ، مع استمرار رياح البوارح.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يكون الطقس حاراً إلى شديد الحرارة ورياحاً نشطة قد تثير الأتربة والغبار على مناطق: الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنوّرة، وكذلك على الأجزاء الشرقية من منطقة الرياض، في حين يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى المرتفعات الجنوبية من منطقة مكة المكرّمة.

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