"الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 720 ألف طن شعير

لتغطية الطلب المحلي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن طرحها المناقصة الثانية هذا العام 2020م لاستيراد كمية 720 ألف طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة مايو - يونيو 2020م.

وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن الكمية المطروحة موزعة على عدد 12 باخرة، بواقع 8 بواخر لموانئ المملكة على البحر الأحمر بكمية 480.000 طن، و4 بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي بكمية 240.000 طن.

وأشار إلى أن هذه المناقصة تأتى امتداداً لتغطية الطلب المحلي على الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه.