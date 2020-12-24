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البحرين تستضيف اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للدورة 41 للقمة الخليجية

لقادة دول مجلس التعاون التي تستضيفها السعودية

تستضيف البحرين، يوم الأحد المقبل، عبر الاتصال المرئي اجتماع المجلس الوزاري لأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحضيراً للدورة الحادية والأربعين لقادة دول مجلس التعاون التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وأوضح وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في تصريح صحفي بثته وكالة أنباء البحرين، أن بلاده تتطلع إلى قمة تؤدي إلى مرحلة تعزيز الحوار الخليجي تحقيقاً للأهداف المرجوة في المستقبل.

وأكد الوزير الزياني أن مملكة البحرين ستتولى رئاسة مجلس التعاون في دورته المقبلة بدءاً من يناير 2021م، بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

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البحرين تستضيف اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للدورة 41 للقمة الخليجية
سبق

تستضيف البحرين، يوم الأحد المقبل، عبر الاتصال المرئي اجتماع المجلس الوزاري لأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحضيراً للدورة الحادية والأربعين لقادة دول مجلس التعاون التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وأوضح وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في تصريح صحفي بثته وكالة أنباء البحرين، أن بلاده تتطلع إلى قمة تؤدي إلى مرحلة تعزيز الحوار الخليجي تحقيقاً للأهداف المرجوة في المستقبل.

وأكد الوزير الزياني أن مملكة البحرين ستتولى رئاسة مجلس التعاون في دورته المقبلة بدءاً من يناير 2021م، بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442
08:33 PM

البحرين تستضيف اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للدورة 41 للقمة الخليجية

لقادة دول مجلس التعاون التي تستضيفها السعودية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تستضيف البحرين، يوم الأحد المقبل، عبر الاتصال المرئي اجتماع المجلس الوزاري لأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحضيراً للدورة الحادية والأربعين لقادة دول مجلس التعاون التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وأوضح وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في تصريح صحفي بثته وكالة أنباء البحرين، أن بلاده تتطلع إلى قمة تؤدي إلى مرحلة تعزيز الحوار الخليجي تحقيقاً للأهداف المرجوة في المستقبل.

وأكد الوزير الزياني أن مملكة البحرين ستتولى رئاسة مجلس التعاون في دورته المقبلة بدءاً من يناير 2021م، بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

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