البحرين تستضيف اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للدورة 41 للقمة الخليجية

لقادة دول مجلس التعاون التي تستضيفها السعودية

تستضيف البحرين، يوم الأحد المقبل، عبر الاتصال المرئي اجتماع المجلس الوزاري لأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحضيراً للدورة الحادية والأربعين لقادة دول مجلس التعاون التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.



وأوضح وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في تصريح صحفي بثته وكالة أنباء البحرين، أن بلاده تتطلع إلى قمة تؤدي إلى مرحلة تعزيز الحوار الخليجي تحقيقاً للأهداف المرجوة في المستقبل.



وأكد الوزير الزياني أن مملكة البحرين ستتولى رئاسة مجلس التعاون في دورته المقبلة بدءاً من يناير 2021م، بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.