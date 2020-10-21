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#ولي_العهد: أدعو كل الحالمين للانضمام للمملكة لبناء اقتصادات المعرفة

قال: نتطلع مع شركائنا لتسريع تبني إمكانات الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية

دعا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، كل الحالمين للانضمام للمملكة لبناء اقتصادات المعرفة قائلاً: نتطلع مع شركائنا لتسريع تبني إمكانات الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية.

جاء ذلك في كلمة ولي العهد اليوم على هامش انطلاق أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، تحت شعار: "الذكاء الاصطناعي لخير البشرية"، والتي تستمر حتى يوم غد برعاية سموه.

ويشارك في القمة العالمية التي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) أكثر من 200 خبيرٍ وصانع قرار، حيث ستتضمن حوارات ذات أهمية عالمية، سواءً من حيث التعافي من الجائحة أو التوجهات التي تشكّل مجال الذكاء الاصطناعي، وستتم خلالها مناقشة بعض الاعتبارات الاستراتيجية الضرورية لتأسيس منظومة فعّالة ومؤثرة للذكاء الاصطناعي، وتشجيع التعاون بين القيادات في هذا المجال، وتحري الخيارات الاستراتيجية الوطنية الملائمة.

وتُبث أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي مباشرة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، وكذلك عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "تويتر" و"يوتيوب" و"فيسبوك" و"إنستغرام" و"لينكد إن"، ويمكن للجمهور التفاعل مع أعمال القمة عبر الهاشتاق GlobalAISummit#.

وتأتي القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في سياق سعي المملكة لتحقيق تطلعاتها في الريادة العالمية من خلال الاقتصاد القائم على البيانات والذكاء الاصطناعي، وتتضمن القمة تسليط الضوء على دور الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) في القيادة الاستراتيجية للاقتصاد البديل بالتعاون مع العديد من الجهات ذات العلاقة للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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#ولي_العهد: أدعو كل الحالمين للانضمام للمملكة لبناء اقتصادات المعرفة
سبق

دعا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، كل الحالمين للانضمام للمملكة لبناء اقتصادات المعرفة قائلاً: نتطلع مع شركائنا لتسريع تبني إمكانات الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية.

جاء ذلك في كلمة ولي العهد اليوم على هامش انطلاق أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، تحت شعار: "الذكاء الاصطناعي لخير البشرية"، والتي تستمر حتى يوم غد برعاية سموه.

ويشارك في القمة العالمية التي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) أكثر من 200 خبيرٍ وصانع قرار، حيث ستتضمن حوارات ذات أهمية عالمية، سواءً من حيث التعافي من الجائحة أو التوجهات التي تشكّل مجال الذكاء الاصطناعي، وستتم خلالها مناقشة بعض الاعتبارات الاستراتيجية الضرورية لتأسيس منظومة فعّالة ومؤثرة للذكاء الاصطناعي، وتشجيع التعاون بين القيادات في هذا المجال، وتحري الخيارات الاستراتيجية الوطنية الملائمة.

وتُبث أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي مباشرة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، وكذلك عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "تويتر" و"يوتيوب" و"فيسبوك" و"إنستغرام" و"لينكد إن"، ويمكن للجمهور التفاعل مع أعمال القمة عبر الهاشتاق GlobalAISummit#.

وتأتي القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في سياق سعي المملكة لتحقيق تطلعاتها في الريادة العالمية من خلال الاقتصاد القائم على البيانات والذكاء الاصطناعي، وتتضمن القمة تسليط الضوء على دور الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) في القيادة الاستراتيجية للاقتصاد البديل بالتعاون مع العديد من الجهات ذات العلاقة للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
02:25 PM

#ولي_العهد: أدعو كل الحالمين للانضمام للمملكة لبناء اقتصادات المعرفة

قال: نتطلع مع شركائنا لتسريع تبني إمكانات الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، كل الحالمين للانضمام للمملكة لبناء اقتصادات المعرفة قائلاً: نتطلع مع شركائنا لتسريع تبني إمكانات الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية.

جاء ذلك في كلمة ولي العهد اليوم على هامش انطلاق أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، تحت شعار: "الذكاء الاصطناعي لخير البشرية"، والتي تستمر حتى يوم غد برعاية سموه.

ويشارك في القمة العالمية التي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) أكثر من 200 خبيرٍ وصانع قرار، حيث ستتضمن حوارات ذات أهمية عالمية، سواءً من حيث التعافي من الجائحة أو التوجهات التي تشكّل مجال الذكاء الاصطناعي، وستتم خلالها مناقشة بعض الاعتبارات الاستراتيجية الضرورية لتأسيس منظومة فعّالة ومؤثرة للذكاء الاصطناعي، وتشجيع التعاون بين القيادات في هذا المجال، وتحري الخيارات الاستراتيجية الوطنية الملائمة.

وتُبث أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي مباشرة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، وكذلك عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "تويتر" و"يوتيوب" و"فيسبوك" و"إنستغرام" و"لينكد إن"، ويمكن للجمهور التفاعل مع أعمال القمة عبر الهاشتاق GlobalAISummit#.

وتأتي القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في سياق سعي المملكة لتحقيق تطلعاتها في الريادة العالمية من خلال الاقتصاد القائم على البيانات والذكاء الاصطناعي، وتتضمن القمة تسليط الضوء على دور الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) في القيادة الاستراتيجية للاقتصاد البديل بالتعاون مع العديد من الجهات ذات العلاقة للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

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