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تونس تعلن: مصادرة أسلحة قادمة من تركيا باتجاه ليبيا

في منطقة بني خداش بولاية مدنين

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أنها صادرت كمية من الأسلحة في جنوب البلاد قادمة من تركيا باتجاه ليبيا.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية خالد الحيوني: إن "كمية الأسلحة التي تم حجزها في الجنوب التونسي، وتحديدًا في منطقة بني خداش بولاية مدنين، كانت قادمة من تركيا باتجاه ليبيا، وتم تمريرها عبر منطقة تطاوين، لتصل إلى فريانة من ولاية القصرين".

وكانت الرئاسة التونسية، قد أعلنت رفض أي تدخل أجنبي في ليبيا؛ بما فيه التدخل التركي.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة رشيدة النيف: إن "تونس ترفض بشكل قاطع استخدام أراضيها من قِبَل أي طرف للتدخل في الصراع الليبي".

تونس وزارة الداخلية التونسية

الرئيسية/ أخبار العالم

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تونس تعلن: مصادرة أسلحة قادمة من تركيا باتجاه ليبيا
سبق

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أنها صادرت كمية من الأسلحة في جنوب البلاد قادمة من تركيا باتجاه ليبيا.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية خالد الحيوني: إن "كمية الأسلحة التي تم حجزها في الجنوب التونسي، وتحديدًا في منطقة بني خداش بولاية مدنين، كانت قادمة من تركيا باتجاه ليبيا، وتم تمريرها عبر منطقة تطاوين، لتصل إلى فريانة من ولاية القصرين".

وكانت الرئاسة التونسية، قد أعلنت رفض أي تدخل أجنبي في ليبيا؛ بما فيه التدخل التركي.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة رشيدة النيف: إن "تونس ترفض بشكل قاطع استخدام أراضيها من قِبَل أي طرف للتدخل في الصراع الليبي".

09 يناير 2020 - 14 جمادى الأول 1441
08:26 AM

تونس تعلن: مصادرة أسلحة قادمة من تركيا باتجاه ليبيا

في منطقة بني خداش بولاية مدنين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أنها صادرت كمية من الأسلحة في جنوب البلاد قادمة من تركيا باتجاه ليبيا.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية خالد الحيوني: إن "كمية الأسلحة التي تم حجزها في الجنوب التونسي، وتحديدًا في منطقة بني خداش بولاية مدنين، كانت قادمة من تركيا باتجاه ليبيا، وتم تمريرها عبر منطقة تطاوين، لتصل إلى فريانة من ولاية القصرين".

وكانت الرئاسة التونسية، قد أعلنت رفض أي تدخل أجنبي في ليبيا؛ بما فيه التدخل التركي.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة رشيدة النيف: إن "تونس ترفض بشكل قاطع استخدام أراضيها من قِبَل أي طرف للتدخل في الصراع الليبي".

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