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تجديد تكليف "الخليوي" بمهام وكيل "الصحة" المساعد للتطوير المالي وكفاءة الإنفاق

صدر قرار بتمديد تكليف ناصر منيع ناصر الخليوي للقيام بأعمال ومهام وكيل الوزارة المساعد للتطوير المالي وكفاءة الإنفاق، لمدة عام من تاريخه، والتي من مهامها تطوير القطاع المالي بالوزارة نحو أفضل الممارسات العالمية والتحول المالي المؤسسي، والمساهمة في تحقيق إستراتيجية الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق التشغيلي والرأسمالي بالوزارة.

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تجديد تكليف "الخليوي" بمهام وكيل "الصحة" المساعد للتطوير المالي وكفاءة الإنفاق
سبق

صدر قرار بتمديد تكليف ناصر منيع ناصر الخليوي للقيام بأعمال ومهام وكيل الوزارة المساعد للتطوير المالي وكفاءة الإنفاق، لمدة عام من تاريخه، والتي من مهامها تطوير القطاع المالي بالوزارة نحو أفضل الممارسات العالمية والتحول المالي المؤسسي، والمساهمة في تحقيق إستراتيجية الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق التشغيلي والرأسمالي بالوزارة.

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
12:40 AM

تجديد تكليف "الخليوي" بمهام وكيل "الصحة" المساعد للتطوير المالي وكفاءة الإنفاق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صدر قرار بتمديد تكليف ناصر منيع ناصر الخليوي للقيام بأعمال ومهام وكيل الوزارة المساعد للتطوير المالي وكفاءة الإنفاق، لمدة عام من تاريخه، والتي من مهامها تطوير القطاع المالي بالوزارة نحو أفضل الممارسات العالمية والتحول المالي المؤسسي، والمساهمة في تحقيق إستراتيجية الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق التشغيلي والرأسمالي بالوزارة.

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