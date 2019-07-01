النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جامعة الملك سعود تطوّر آلية تصميم وتحليل نظم المعلومات بكلية الآداب

نيابة عن مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر، وقع وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور خالد بن إبراهيم الحميزي، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة "نسيج" المهندس عبدالله الطريفي اتفاقية تعاون بين الجامعة ممثلةً بقسم علم المعلومات بكلية الآداب وأكاديمية نسيج للتعاون في مجال تخزين واسترجاع المعلومات وتصميم وتحليل نظم المعلومات ودعم وتطوير القيادات العاملة في القطاع المعرفي والأكاديمي وتدريب طلاب قسم علم المعلومات لإكسابهم المهارات العلمية في المجالات ذات العلاقة بطبيعة تخصصهم، ودعم برامج الدراسات العليا في القسم.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور خالد الحميزي أن الجامعة تعد إحدى الجامعات الرائدة في المملكة بتبني وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص, في مجال التعليم الجامعي, وإعداد الكوادر العلمية المؤهلة تأهيلاً علمياً عالياً، مبينًا أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تطوير مهارات منسوبي كلية الآداب العلمية والمعرفية في مجال نظم المعلومات.

ومن جانبه أفاد الأمير الدكتور نايف بن ثنيان عميد كلية الآداب أن مثل هذه الاتفاقيات المثمرة للتعاون المشترك بين الجامعة والقطاع الخاص تتلخص في دعم البحث العلمي والدراسات العليا، وذلك في إطار مانصت عليه رؤية المملكة 2030، وفي ظل الدعم الذي يجده قطاع التعليم والجامعات في المملكة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - والعمل على توطيد العلاقة بسوق العمل من خلال تنفيذ برامج ومشروعات تعاونية وبحثية تخدم الوطن.

بدوره قال رئيس قسم علم المعلومات بكلية الآداب الدكتور جبريل بن حسن العريشي: إن القسم تمكن من النهوض والتطوير والتواصل مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، ومنها أكاديمية نسيج التي تعنى بالقطاع المعرفي والأكاديمي لإقامة تعاون بناء ولتنفيذ الفعاليات والبرامج المبتكرة لتعزيز الشراكة فيما بينهما خاصة في القطاع المعرفي والأكاديمي وأهمه تدريب طلاب القسم لإكسابهم المهارات العملية في مجال تخزين المعلومات واسترجاعها وتحليلها والاستفادة من التقنية الحديثة في التعامل مع المعلومات وكيفية التواصل بين أنظمتها، بالإضافة إلى إيجاد بيئة عمل مناسبة وفي الوقت نفسه الاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس في تقديم الاستشارات العلمية والتعاون بين الطرفين في إعداد وتنفيذ المشاريع البحثية.

حضر توقيع الاتفاقية مساعد وكيل الجامعة للعلاقات الصناعية والأعمال الدكتور أديب بن عبدالله الخليل، ووكلاء كلية الآداب وعدد رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
جامعة الملك سعود تطوّر آلية تصميم وتحليل نظم المعلومات بكلية الآداب
سبق

نيابة عن مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر، وقع وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور خالد بن إبراهيم الحميزي، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة "نسيج" المهندس عبدالله الطريفي اتفاقية تعاون بين الجامعة ممثلةً بقسم علم المعلومات بكلية الآداب وأكاديمية نسيج للتعاون في مجال تخزين واسترجاع المعلومات وتصميم وتحليل نظم المعلومات ودعم وتطوير القيادات العاملة في القطاع المعرفي والأكاديمي وتدريب طلاب قسم علم المعلومات لإكسابهم المهارات العلمية في المجالات ذات العلاقة بطبيعة تخصصهم، ودعم برامج الدراسات العليا في القسم.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور خالد الحميزي أن الجامعة تعد إحدى الجامعات الرائدة في المملكة بتبني وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص, في مجال التعليم الجامعي, وإعداد الكوادر العلمية المؤهلة تأهيلاً علمياً عالياً، مبينًا أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تطوير مهارات منسوبي كلية الآداب العلمية والمعرفية في مجال نظم المعلومات.

ومن جانبه أفاد الأمير الدكتور نايف بن ثنيان عميد كلية الآداب أن مثل هذه الاتفاقيات المثمرة للتعاون المشترك بين الجامعة والقطاع الخاص تتلخص في دعم البحث العلمي والدراسات العليا، وذلك في إطار مانصت عليه رؤية المملكة 2030، وفي ظل الدعم الذي يجده قطاع التعليم والجامعات في المملكة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - والعمل على توطيد العلاقة بسوق العمل من خلال تنفيذ برامج ومشروعات تعاونية وبحثية تخدم الوطن.

بدوره قال رئيس قسم علم المعلومات بكلية الآداب الدكتور جبريل بن حسن العريشي: إن القسم تمكن من النهوض والتطوير والتواصل مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، ومنها أكاديمية نسيج التي تعنى بالقطاع المعرفي والأكاديمي لإقامة تعاون بناء ولتنفيذ الفعاليات والبرامج المبتكرة لتعزيز الشراكة فيما بينهما خاصة في القطاع المعرفي والأكاديمي وأهمه تدريب طلاب القسم لإكسابهم المهارات العملية في مجال تخزين المعلومات واسترجاعها وتحليلها والاستفادة من التقنية الحديثة في التعامل مع المعلومات وكيفية التواصل بين أنظمتها، بالإضافة إلى إيجاد بيئة عمل مناسبة وفي الوقت نفسه الاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس في تقديم الاستشارات العلمية والتعاون بين الطرفين في إعداد وتنفيذ المشاريع البحثية.

حضر توقيع الاتفاقية مساعد وكيل الجامعة للعلاقات الصناعية والأعمال الدكتور أديب بن عبدالله الخليل، ووكلاء كلية الآداب وعدد رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس.

01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440
06:41 PM

جامعة الملك سعود تطوّر آلية تصميم وتحليل نظم المعلومات بكلية الآداب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
32

نيابة عن مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر، وقع وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور خالد بن إبراهيم الحميزي، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة "نسيج" المهندس عبدالله الطريفي اتفاقية تعاون بين الجامعة ممثلةً بقسم علم المعلومات بكلية الآداب وأكاديمية نسيج للتعاون في مجال تخزين واسترجاع المعلومات وتصميم وتحليل نظم المعلومات ودعم وتطوير القيادات العاملة في القطاع المعرفي والأكاديمي وتدريب طلاب قسم علم المعلومات لإكسابهم المهارات العلمية في المجالات ذات العلاقة بطبيعة تخصصهم، ودعم برامج الدراسات العليا في القسم.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور خالد الحميزي أن الجامعة تعد إحدى الجامعات الرائدة في المملكة بتبني وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص, في مجال التعليم الجامعي, وإعداد الكوادر العلمية المؤهلة تأهيلاً علمياً عالياً، مبينًا أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تطوير مهارات منسوبي كلية الآداب العلمية والمعرفية في مجال نظم المعلومات.

ومن جانبه أفاد الأمير الدكتور نايف بن ثنيان عميد كلية الآداب أن مثل هذه الاتفاقيات المثمرة للتعاون المشترك بين الجامعة والقطاع الخاص تتلخص في دعم البحث العلمي والدراسات العليا، وذلك في إطار مانصت عليه رؤية المملكة 2030، وفي ظل الدعم الذي يجده قطاع التعليم والجامعات في المملكة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - والعمل على توطيد العلاقة بسوق العمل من خلال تنفيذ برامج ومشروعات تعاونية وبحثية تخدم الوطن.

بدوره قال رئيس قسم علم المعلومات بكلية الآداب الدكتور جبريل بن حسن العريشي: إن القسم تمكن من النهوض والتطوير والتواصل مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، ومنها أكاديمية نسيج التي تعنى بالقطاع المعرفي والأكاديمي لإقامة تعاون بناء ولتنفيذ الفعاليات والبرامج المبتكرة لتعزيز الشراكة فيما بينهما خاصة في القطاع المعرفي والأكاديمي وأهمه تدريب طلاب القسم لإكسابهم المهارات العملية في مجال تخزين المعلومات واسترجاعها وتحليلها والاستفادة من التقنية الحديثة في التعامل مع المعلومات وكيفية التواصل بين أنظمتها، بالإضافة إلى إيجاد بيئة عمل مناسبة وفي الوقت نفسه الاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس في تقديم الاستشارات العلمية والتعاون بين الطرفين في إعداد وتنفيذ المشاريع البحثية.

حضر توقيع الاتفاقية مساعد وكيل الجامعة للعلاقات الصناعية والأعمال الدكتور أديب بن عبدالله الخليل، ووكلاء كلية الآداب وعدد رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,459
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,287
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,769
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,221

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم
نجحنا ولكن!

نجحنا ولكن!

سلطان رديف
الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي
المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة