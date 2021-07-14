النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1226 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1128 خلال الـ24 ساعة الماضية

اعتماد 245 جامعاً ومسجدًا لإقامة صلاة عيد الأضحى بالقنفذة

ستقام الصلاة بعد شروق الشمس بـ15 دقيقة

اعتمد مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة القنفذة الشيخ الحسن بن نوري السيد، 245 جامعاً ومسجداً مساندًا ومصلى لُتقام بها صلاة عيد الأضحى المبارك بالمحافظة ومراكزها وقراها لهذا العام 1442هـ.

كما تم اعتماد أسماء الأئمة والخطباء بتلك الجوامع والمساجد المساندة والمصليات الذين سيؤمون الناس ويؤدون الخطب بهم مع المحافظة على ضوابط الاحترازات الوقائية من حيث التباعد، ولبس الكمامة، وإحضار سجادة الصلاة، نظرًا لاستمرار جائحة كورونا واستمرار التوجيه من الجهات المختصة بالعمل بالإجراءات الاحترازية الوقائية اللازمة.

وأفاد الفرع في تعميم حصلت "سبق" على نسخة منه بأن صلاة العيد في محافظة القنفذة وتوابعها ستقام بعد شروق الشمس بـ 15 دقيقة تماشيًا مع السنة المطهرة، وحسب التوقيت المحلي لمحافظة القنفذة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
اعتماد 245 جامعاً ومسجدًا لإقامة صلاة عيد الأضحى بالقنفذة
سبق

اعتمد مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة القنفذة الشيخ الحسن بن نوري السيد، 245 جامعاً ومسجداً مساندًا ومصلى لُتقام بها صلاة عيد الأضحى المبارك بالمحافظة ومراكزها وقراها لهذا العام 1442هـ.

كما تم اعتماد أسماء الأئمة والخطباء بتلك الجوامع والمساجد المساندة والمصليات الذين سيؤمون الناس ويؤدون الخطب بهم مع المحافظة على ضوابط الاحترازات الوقائية من حيث التباعد، ولبس الكمامة، وإحضار سجادة الصلاة، نظرًا لاستمرار جائحة كورونا واستمرار التوجيه من الجهات المختصة بالعمل بالإجراءات الاحترازية الوقائية اللازمة.

وأفاد الفرع في تعميم حصلت "سبق" على نسخة منه بأن صلاة العيد في محافظة القنفذة وتوابعها ستقام بعد شروق الشمس بـ 15 دقيقة تماشيًا مع السنة المطهرة، وحسب التوقيت المحلي لمحافظة القنفذة.

14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
04:10 PM
اخر تعديل
14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
06:09 PM

اعتماد 245 جامعاً ومسجدًا لإقامة صلاة عيد الأضحى بالقنفذة

ستقام الصلاة بعد شروق الشمس بـ15 دقيقة

A A A
علي السحاري - القنفذة
0
473

اعتمد مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة القنفذة الشيخ الحسن بن نوري السيد، 245 جامعاً ومسجداً مساندًا ومصلى لُتقام بها صلاة عيد الأضحى المبارك بالمحافظة ومراكزها وقراها لهذا العام 1442هـ.

كما تم اعتماد أسماء الأئمة والخطباء بتلك الجوامع والمساجد المساندة والمصليات الذين سيؤمون الناس ويؤدون الخطب بهم مع المحافظة على ضوابط الاحترازات الوقائية من حيث التباعد، ولبس الكمامة، وإحضار سجادة الصلاة، نظرًا لاستمرار جائحة كورونا واستمرار التوجيه من الجهات المختصة بالعمل بالإجراءات الاحترازية الوقائية اللازمة.

وأفاد الفرع في تعميم حصلت "سبق" على نسخة منه بأن صلاة العيد في محافظة القنفذة وتوابعها ستقام بعد شروق الشمس بـ 15 دقيقة تماشيًا مع السنة المطهرة، وحسب التوقيت المحلي لمحافظة القنفذة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,886
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,048
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,401
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,826

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري
الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

حسن آل عمير
الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

سعيد آل جندب
جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

علي آل شرمة
العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

مبارك آل عاتي
الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

غسان محمد عسيلان
متعة أم إنجاز؟!

متعة أم إنجاز؟!

مها الجبر
"الصحوة" والأفكار المسمومة

"الصحوة" والأفكار المسمومة

ماجد البريكان
ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة