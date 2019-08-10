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فرق التدخل السريع تواصل مهام الإشراف الوقائي والسلامة في الحج

تستطيع اختراق الزحام والاختناقات المرورية والوصول بالوقت المناسب

وفرت المديرية العامة للدفاع المدني لمواجهة الطوارئ بالحج مجموعة كبيرة من فرق التدخل السريع المزودة بمعدات الإطفاء الأولية لخدمة حجاج بيت الله الحرام؛ لمباشرة أعمال الإطفاء في حال نشوب حرائق، إضافة إلى عملها في الإشراف الوقائي ومتابعة اشتراطات السلامة في جميع مخيمات إسكان الحجاج بالمشاعر وكل الأماكن التي يوجد بها ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

وتعمل فرق التدخل السريع على إزالة مسببات الحوادث بالدرجة الأولى، ومباشرة الحوادث لحين وصول فرق الإطفاء بالمشاعر المقدسة؛ بسبب كثافة أعداد الحجاج وضيق المداخل والممرات أثناء الحج.

وتتميز بقدرتها على سهولة اختراق الزحام والاختناقات المرورية والوصول السريع في أعمال التدخل الأولي لمباشرة الحوادث خصوصاً في المناطق الضيقة في مخيمات الحجاج وكذلك المناطق الجبلية حيث تم تجهيزها بوسائل الإطفاء والاتصال وتمرير البلاغات لمركز العمليات، إضافة إلى تنفيذ أعمال الإطفاء في حرائق المركبات والمخيمات في بدايتها.

وقال مساعد قائد قوات الدفاع المدني بالحج لشؤون السلامة، العميد خالد بن فهد الهزاع: فرق التدخل السريع تبدأ مهامها بالمشاعر المقدسة قبل وصول الحجيج، وذلك من خلال القيام بدوريات السلامة للكشف والتفتيش عن أي مخالفات في مخيمات الحجاج، واتخاذها كل الإجراءات الأولية الوقائية لمنع انتشار الحرائق في المخيمات، وتنفيذ عمليات إخلاء الحجاج بالمخيمات الكائنة بالقرب من موقع الحادث متى تطلب ذلك.

وأضاف: مهمة فرق التدخل السريع بالحج هي التأكد من سلامة استخدام المواد البديلة للغاز وسلامة مخارج الطوارئ في مخيمات الحجاج، والتأكد من قدرة القائمين على خدمة الحجاج بالمخيمات من استخدام وسائل الإطفاء وخراطيم المياه واختبار هذه الوسائل في كل مخيم وصلاحيتها للاستخدام والمحافظة على بقاء مخارج الطوارئ مفتوحة، إضافة إلى اختبار نظم الإنذار ومتابعة جاهزية أنظمة الإطفاء بالمخيمات، ومنع تخزين أو وضع أمتعة في الممرات الطولية أو العرضية بالمخيمات.

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فرق التدخل السريع تواصل مهام الإشراف الوقائي والسلامة في الحج
سبق

وفرت المديرية العامة للدفاع المدني لمواجهة الطوارئ بالحج مجموعة كبيرة من فرق التدخل السريع المزودة بمعدات الإطفاء الأولية لخدمة حجاج بيت الله الحرام؛ لمباشرة أعمال الإطفاء في حال نشوب حرائق، إضافة إلى عملها في الإشراف الوقائي ومتابعة اشتراطات السلامة في جميع مخيمات إسكان الحجاج بالمشاعر وكل الأماكن التي يوجد بها ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

وتعمل فرق التدخل السريع على إزالة مسببات الحوادث بالدرجة الأولى، ومباشرة الحوادث لحين وصول فرق الإطفاء بالمشاعر المقدسة؛ بسبب كثافة أعداد الحجاج وضيق المداخل والممرات أثناء الحج.

وتتميز بقدرتها على سهولة اختراق الزحام والاختناقات المرورية والوصول السريع في أعمال التدخل الأولي لمباشرة الحوادث خصوصاً في المناطق الضيقة في مخيمات الحجاج وكذلك المناطق الجبلية حيث تم تجهيزها بوسائل الإطفاء والاتصال وتمرير البلاغات لمركز العمليات، إضافة إلى تنفيذ أعمال الإطفاء في حرائق المركبات والمخيمات في بدايتها.

وقال مساعد قائد قوات الدفاع المدني بالحج لشؤون السلامة، العميد خالد بن فهد الهزاع: فرق التدخل السريع تبدأ مهامها بالمشاعر المقدسة قبل وصول الحجيج، وذلك من خلال القيام بدوريات السلامة للكشف والتفتيش عن أي مخالفات في مخيمات الحجاج، واتخاذها كل الإجراءات الأولية الوقائية لمنع انتشار الحرائق في المخيمات، وتنفيذ عمليات إخلاء الحجاج بالمخيمات الكائنة بالقرب من موقع الحادث متى تطلب ذلك.

وأضاف: مهمة فرق التدخل السريع بالحج هي التأكد من سلامة استخدام المواد البديلة للغاز وسلامة مخارج الطوارئ في مخيمات الحجاج، والتأكد من قدرة القائمين على خدمة الحجاج بالمخيمات من استخدام وسائل الإطفاء وخراطيم المياه واختبار هذه الوسائل في كل مخيم وصلاحيتها للاستخدام والمحافظة على بقاء مخارج الطوارئ مفتوحة، إضافة إلى اختبار نظم الإنذار ومتابعة جاهزية أنظمة الإطفاء بالمخيمات، ومنع تخزين أو وضع أمتعة في الممرات الطولية أو العرضية بالمخيمات.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
05:46 PM

فرق التدخل السريع تواصل مهام الإشراف الوقائي والسلامة في الحج

تستطيع اختراق الزحام والاختناقات المرورية والوصول بالوقت المناسب

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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وفرت المديرية العامة للدفاع المدني لمواجهة الطوارئ بالحج مجموعة كبيرة من فرق التدخل السريع المزودة بمعدات الإطفاء الأولية لخدمة حجاج بيت الله الحرام؛ لمباشرة أعمال الإطفاء في حال نشوب حرائق، إضافة إلى عملها في الإشراف الوقائي ومتابعة اشتراطات السلامة في جميع مخيمات إسكان الحجاج بالمشاعر وكل الأماكن التي يوجد بها ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

وتعمل فرق التدخل السريع على إزالة مسببات الحوادث بالدرجة الأولى، ومباشرة الحوادث لحين وصول فرق الإطفاء بالمشاعر المقدسة؛ بسبب كثافة أعداد الحجاج وضيق المداخل والممرات أثناء الحج.

وتتميز بقدرتها على سهولة اختراق الزحام والاختناقات المرورية والوصول السريع في أعمال التدخل الأولي لمباشرة الحوادث خصوصاً في المناطق الضيقة في مخيمات الحجاج وكذلك المناطق الجبلية حيث تم تجهيزها بوسائل الإطفاء والاتصال وتمرير البلاغات لمركز العمليات، إضافة إلى تنفيذ أعمال الإطفاء في حرائق المركبات والمخيمات في بدايتها.

وقال مساعد قائد قوات الدفاع المدني بالحج لشؤون السلامة، العميد خالد بن فهد الهزاع: فرق التدخل السريع تبدأ مهامها بالمشاعر المقدسة قبل وصول الحجيج، وذلك من خلال القيام بدوريات السلامة للكشف والتفتيش عن أي مخالفات في مخيمات الحجاج، واتخاذها كل الإجراءات الأولية الوقائية لمنع انتشار الحرائق في المخيمات، وتنفيذ عمليات إخلاء الحجاج بالمخيمات الكائنة بالقرب من موقع الحادث متى تطلب ذلك.

وأضاف: مهمة فرق التدخل السريع بالحج هي التأكد من سلامة استخدام المواد البديلة للغاز وسلامة مخارج الطوارئ في مخيمات الحجاج، والتأكد من قدرة القائمين على خدمة الحجاج بالمخيمات من استخدام وسائل الإطفاء وخراطيم المياه واختبار هذه الوسائل في كل مخيم وصلاحيتها للاستخدام والمحافظة على بقاء مخارج الطوارئ مفتوحة، إضافة إلى اختبار نظم الإنذار ومتابعة جاهزية أنظمة الإطفاء بالمخيمات، ومنع تخزين أو وضع أمتعة في الممرات الطولية أو العرضية بالمخيمات.

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