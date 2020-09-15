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ماء و35 درجة.. 5 توصيات من "المواصفات تحميك" عند استخدام الخرسانة الجاهزة

حملة أوصت بالتأكد من عدم مرور أكثر من ساعة ونصف على إنتاجها عند الاستخدام

دعت الحملة التوعوية "المواصفات تحميك" التي أطلقتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، المستهلكين عند استخدام الخرسانة الجاهزة في البناء إلى ضرورة التأكد من حصول مصنع الخرسانة على علامة الجودة السعودية؛ مشيرة إلى أن هذه العلامة إلزامية على المصانع منذ سبتمبر 2019م.

كما أوصت المواصفات السعودية، المستهلكين بضرورة التأكد من عدم مرور أكثر من ساعة ونصف على إنتاج الخرسانة عند الاستخدام، وتضمنت التوصيات أهمية التحقق من أن درجة حرارة الخرسانة لا تتجاوز 35 درجة مئوية؛ داعية إلى قراءة ورقة التسليم التي يقدّمها المصنع بدقة، والتأكد من أن الخرسانة المستلمة في الموقع هي نفس المطلوبة والموصى بها.

وطالبت "المواصفات السعودية" المستهلكين والمقاولين بالتقيد بإضافة الماء إلى الخرسانة؛ وفق المعدلات الموصى بها في المواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة.

كانت المواصفات السعودية قد أطلقت حملتها التوعوية "المواصفات تحميك"؛ لتعريف المستهلك بدور المواصفات القياسية في تحقيق السلامة والجودة بالمنتجات والخدمات؛ مشيرة إلى أن هذه الحملة مستمرة وستشمل العديد من المنتجات التي تمس سلامة المستهلك بشكل أساسي.

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ماء و35 درجة.. 5 توصيات من "المواصفات تحميك" عند استخدام الخرسانة الجاهزة
سبق

دعت الحملة التوعوية "المواصفات تحميك" التي أطلقتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، المستهلكين عند استخدام الخرسانة الجاهزة في البناء إلى ضرورة التأكد من حصول مصنع الخرسانة على علامة الجودة السعودية؛ مشيرة إلى أن هذه العلامة إلزامية على المصانع منذ سبتمبر 2019م.

كما أوصت المواصفات السعودية، المستهلكين بضرورة التأكد من عدم مرور أكثر من ساعة ونصف على إنتاج الخرسانة عند الاستخدام، وتضمنت التوصيات أهمية التحقق من أن درجة حرارة الخرسانة لا تتجاوز 35 درجة مئوية؛ داعية إلى قراءة ورقة التسليم التي يقدّمها المصنع بدقة، والتأكد من أن الخرسانة المستلمة في الموقع هي نفس المطلوبة والموصى بها.

وطالبت "المواصفات السعودية" المستهلكين والمقاولين بالتقيد بإضافة الماء إلى الخرسانة؛ وفق المعدلات الموصى بها في المواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة.

كانت المواصفات السعودية قد أطلقت حملتها التوعوية "المواصفات تحميك"؛ لتعريف المستهلك بدور المواصفات القياسية في تحقيق السلامة والجودة بالمنتجات والخدمات؛ مشيرة إلى أن هذه الحملة مستمرة وستشمل العديد من المنتجات التي تمس سلامة المستهلك بشكل أساسي.

15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442
01:37 PM

ماء و35 درجة.. 5 توصيات من "المواصفات تحميك" عند استخدام الخرسانة الجاهزة

حملة أوصت بالتأكد من عدم مرور أكثر من ساعة ونصف على إنتاجها عند الاستخدام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت الحملة التوعوية "المواصفات تحميك" التي أطلقتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، المستهلكين عند استخدام الخرسانة الجاهزة في البناء إلى ضرورة التأكد من حصول مصنع الخرسانة على علامة الجودة السعودية؛ مشيرة إلى أن هذه العلامة إلزامية على المصانع منذ سبتمبر 2019م.

كما أوصت المواصفات السعودية، المستهلكين بضرورة التأكد من عدم مرور أكثر من ساعة ونصف على إنتاج الخرسانة عند الاستخدام، وتضمنت التوصيات أهمية التحقق من أن درجة حرارة الخرسانة لا تتجاوز 35 درجة مئوية؛ داعية إلى قراءة ورقة التسليم التي يقدّمها المصنع بدقة، والتأكد من أن الخرسانة المستلمة في الموقع هي نفس المطلوبة والموصى بها.

وطالبت "المواصفات السعودية" المستهلكين والمقاولين بالتقيد بإضافة الماء إلى الخرسانة؛ وفق المعدلات الموصى بها في المواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة.

كانت المواصفات السعودية قد أطلقت حملتها التوعوية "المواصفات تحميك"؛ لتعريف المستهلك بدور المواصفات القياسية في تحقيق السلامة والجودة بالمنتجات والخدمات؛ مشيرة إلى أن هذه الحملة مستمرة وستشمل العديد من المنتجات التي تمس سلامة المستهلك بشكل أساسي.

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