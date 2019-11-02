النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مواطن" يوثّق بيع أغنام مريضة بسوق المواشي بمحايل عسير

"آل مصمع" لـ"سبق": جميع المذبوحات تتم في مسلخ البلدية تحت إشراف طبيب

وثّق أحد المواطنين عبر مقطع فيديو بيع أغنام مريضة وهزيلة في سوق المواشي بمحايل عسير دون رقيب أو حسيب، في ظل غياب الرقابة من الجهات المعنية، مؤكدًا أنها تباع على المطاعم، وتقدم للمستهلك الذي قد يتعرض لأمراض مستعصية بسبب تناولها، فضلاً عما يمكن أن ينشأ عن ذلك من عدوى للأغنام السليمة.

وطالب المواطن الجهات المعنية بالتحرك لمنع دخول مثل تلك المواشي المريضة إلى السوق، ومحاسبة إدارة السوق الغائبة عن المشهد منذ إنشائه.

وإزاء ذلك المقطع، قال رئيس بلدية محايل سعيد بن علي آل مصمع لـ"سبق" إن بلدية محايل توضح أن متابعة مثل تلك الحالات تقوم بها لجنة سبق تشكيلها واعتمادها من المحافظة والبلدية والزراعة ومكتب العمل، وتقوم بزيارات ميدانية تصادر وتعدم ما يتم ضبطه بعد عمل المحاضر اللازمة، مؤكدًا أن اللجنة تتابع مثل هذه الظاهرة التي تمارس خلال الإجازة الأسبوعية.

وأردف "آل مصمع" قائلاً إنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك، والتنسيق مع المحافظة بتكليف اللجنة بالوقوف على السوق خلال الإجازة، بما يضمن القضاء على ذلك وتطبيق النظام بحق المخالفين.

ونفى "آل مصمع" صحة توزيع تلك الأغنام المريضة على المنادي والمطاعم، مشيرًا إلى أن الذبح يتم داخل المسلخ بإشراف مباشر من الطبيب البيطري الذي يقوم بالكشف على كل المذبوحات بالمسلخ قبل توزيعها على منافذ البيع للتأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمي، في الوقت الذي يتم فيه متابعة المحلات التجارية والمطاعم والمنادي التي تمارس عملية بيع اللحوم من قبل المختصين بالبلدية بشكل يومي، والتي تصادر جميع اللحوم غير المختومة بختم المسلخ، وفق ما تنص عليه الأنظمة والتعليمات الصادرة من قبل الوزارة وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المخالفين.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"مواطن" يوثّق بيع أغنام مريضة بسوق المواشي بمحايل عسير
سبق

وثّق أحد المواطنين عبر مقطع فيديو بيع أغنام مريضة وهزيلة في سوق المواشي بمحايل عسير دون رقيب أو حسيب، في ظل غياب الرقابة من الجهات المعنية، مؤكدًا أنها تباع على المطاعم، وتقدم للمستهلك الذي قد يتعرض لأمراض مستعصية بسبب تناولها، فضلاً عما يمكن أن ينشأ عن ذلك من عدوى للأغنام السليمة.

وطالب المواطن الجهات المعنية بالتحرك لمنع دخول مثل تلك المواشي المريضة إلى السوق، ومحاسبة إدارة السوق الغائبة عن المشهد منذ إنشائه.

وإزاء ذلك المقطع، قال رئيس بلدية محايل سعيد بن علي آل مصمع لـ"سبق" إن بلدية محايل توضح أن متابعة مثل تلك الحالات تقوم بها لجنة سبق تشكيلها واعتمادها من المحافظة والبلدية والزراعة ومكتب العمل، وتقوم بزيارات ميدانية تصادر وتعدم ما يتم ضبطه بعد عمل المحاضر اللازمة، مؤكدًا أن اللجنة تتابع مثل هذه الظاهرة التي تمارس خلال الإجازة الأسبوعية.

وأردف "آل مصمع" قائلاً إنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك، والتنسيق مع المحافظة بتكليف اللجنة بالوقوف على السوق خلال الإجازة، بما يضمن القضاء على ذلك وتطبيق النظام بحق المخالفين.

ونفى "آل مصمع" صحة توزيع تلك الأغنام المريضة على المنادي والمطاعم، مشيرًا إلى أن الذبح يتم داخل المسلخ بإشراف مباشر من الطبيب البيطري الذي يقوم بالكشف على كل المذبوحات بالمسلخ قبل توزيعها على منافذ البيع للتأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمي، في الوقت الذي يتم فيه متابعة المحلات التجارية والمطاعم والمنادي التي تمارس عملية بيع اللحوم من قبل المختصين بالبلدية بشكل يومي، والتي تصادر جميع اللحوم غير المختومة بختم المسلخ، وفق ما تنص عليه الأنظمة والتعليمات الصادرة من قبل الوزارة وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المخالفين.

02 نوفمبر 2019 - 5 ربيع الأول 1441
07:57 PM

"مواطن" يوثّق بيع أغنام مريضة بسوق المواشي بمحايل عسير

"آل مصمع" لـ"سبق": جميع المذبوحات تتم في مسلخ البلدية تحت إشراف طبيب

A A A
محمد طيران - محايل عسير
1
1,722

وثّق أحد المواطنين عبر مقطع فيديو بيع أغنام مريضة وهزيلة في سوق المواشي بمحايل عسير دون رقيب أو حسيب، في ظل غياب الرقابة من الجهات المعنية، مؤكدًا أنها تباع على المطاعم، وتقدم للمستهلك الذي قد يتعرض لأمراض مستعصية بسبب تناولها، فضلاً عما يمكن أن ينشأ عن ذلك من عدوى للأغنام السليمة.

وطالب المواطن الجهات المعنية بالتحرك لمنع دخول مثل تلك المواشي المريضة إلى السوق، ومحاسبة إدارة السوق الغائبة عن المشهد منذ إنشائه.

وإزاء ذلك المقطع، قال رئيس بلدية محايل سعيد بن علي آل مصمع لـ"سبق" إن بلدية محايل توضح أن متابعة مثل تلك الحالات تقوم بها لجنة سبق تشكيلها واعتمادها من المحافظة والبلدية والزراعة ومكتب العمل، وتقوم بزيارات ميدانية تصادر وتعدم ما يتم ضبطه بعد عمل المحاضر اللازمة، مؤكدًا أن اللجنة تتابع مثل هذه الظاهرة التي تمارس خلال الإجازة الأسبوعية.

وأردف "آل مصمع" قائلاً إنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك، والتنسيق مع المحافظة بتكليف اللجنة بالوقوف على السوق خلال الإجازة، بما يضمن القضاء على ذلك وتطبيق النظام بحق المخالفين.

ونفى "آل مصمع" صحة توزيع تلك الأغنام المريضة على المنادي والمطاعم، مشيرًا إلى أن الذبح يتم داخل المسلخ بإشراف مباشر من الطبيب البيطري الذي يقوم بالكشف على كل المذبوحات بالمسلخ قبل توزيعها على منافذ البيع للتأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمي، في الوقت الذي يتم فيه متابعة المحلات التجارية والمطاعم والمنادي التي تمارس عملية بيع اللحوم من قبل المختصين بالبلدية بشكل يومي، والتي تصادر جميع اللحوم غير المختومة بختم المسلخ، وفق ما تنص عليه الأنظمة والتعليمات الصادرة من قبل الوزارة وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المخالفين.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,468
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,845
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,291
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,482

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي
الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

سارة عفتان
نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

حواء القرني
الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

محمد الصيـعري
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت
متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

عبدالغني الشيخ
القائد الحكومي والتأثير المحدود

القائد الحكومي والتأثير المحدود

يحيى فقيهي
هلال آسيا لنـا

هلال آسيا لنـا

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة