وأكد المزيد من بذل مثل هذه الجهود المميزة، والتأكد من سلامة قاصدي المسجد الحرام بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتباعد المكاني والجسدي؛ حفاظًا على سلامتهم وسلامة المصلين والمعتمرين.

وقال إن جهودهم في تفويج المصلين والمعتمرين وتنظيم دخولهم وخروجهم؛ لهي جهود عظيمة مميزة تُثبت تفانيهم وإخلاصهم في القيام بأعمالهم.

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بجهود الإدارة العامة للحشود والتفويج.

السديس يشيد بجهود تفويج المصلين والمعتمرين وتنظيم دخولهم: مميزة وعظيمة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-05-08 أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بجهود الإدارة العامة للحشود والتفويج. وقال إن جهودهم في تفويج المصلين والمعتمرين وتنظيم دخولهم وخروجهم؛ لهي جهود عظيمة مميزة تُثبت تفانيهم وإخلاصهم في القيام بأعمالهم. وأكد المزيد من بذل مثل هذه الجهود المميزة، والتأكد من سلامة قاصدي المسجد الحرام بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتباعد المكاني والجسدي؛ حفاظًا على سلامتهم وسلامة المصلين والمعتمرين.

08 مايو 2021 - 26 رمضان 1442 09:17 PM

اخر تعديل 09 مايو 2021 - 27 رمضان 1442 07:21 AM

السديس يشيد بجهود تفويج المصلين والمعتمرين وتنظيم دخولهم: مميزة وعظيمة أكد المزيد من الجهود والتأكد من سلامة القاصدين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية





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أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بجهود الإدارة العامة للحشود والتفويج.

وقال إن جهودهم في تفويج المصلين والمعتمرين وتنظيم دخولهم وخروجهم؛ لهي جهود عظيمة مميزة تُثبت تفانيهم وإخلاصهم في القيام بأعمالهم.

وأكد المزيد من بذل مثل هذه الجهود المميزة، والتأكد من سلامة قاصدي المسجد الحرام بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتباعد المكاني والجسدي؛ حفاظًا على سلامتهم وسلامة المصلين والمعتمرين.