النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3402 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 194225

"الغذاء والدواء" ترصد ارتفاع التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الوقائية

في إطار الجهود المبذولة بهدف الحدّ من انتقال عدوى فيروس كورونا

سجلت معظم المنشآت التي تشرف عليها الهيئة العامة للغذاء والدواء من مصانع ومستودعات في المملكة خلال الفترة الماضية، التزاماً في مدى تطبيقها للوائح الفنية والمواصفات القياسية، والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في هذه المنشآت للحد من انتقال عدوى فيروس كورونا.

ورصدت "الهيئة" صوراً من التزام المنشآت وتصحيحها للمخالفات المرصودة عليها سابقاً، ووقف المفتشون خلال جولاتهم الرقابية على العديد من الممارسات المميزة تمثلت في تحسن تطبيق اشتراطات التصميم والتقسيم الداخلي للمصانع والمستودعات، وارتفاع مستوى تطبيق اشتراطات مداخل العاملين ووسائل التعقيم فيها، مع تطبيق الأدلة الإرشادية لهم، وزيادة وعي العاملين وممثلي الجودة في الشركات بارتداء الملابس والأدوات الوقائية.

ومن النماذج الإيجابية المرصودة لالتزام المنشآت بالاشتراطات، متابعة الحد من تلوث المنطقة المحيطة بالمنشأة، وارتفاع مستوى تطبيق اشتراطات الأرضيات المناسبة، وتحسن مناطق التعبئة وإحكام إغلاقها ومنع مخاطر التلوث، والالتزام بأبواب الإغلاق الذاتي، وسلامة الأسقف وإغلاق الفتحات، وتحسن الرقابة ومتابعة درجات الحرارة للمنتجات في الثلاجات والتخزين بدرجة حرارة الغرفة وخطر تكدس المنتجات، وارتفاع مستوى وعي العاملين في المستودعات وغيرها من النماذج التصحيحية.

وفي ظل جائحة كورونا، وارتفاع مستوى الإلمام بمخاطر انتشار الوباء، كثّفت المنشآت من تدابيرها وإجراءاتها الوقائية للحد من انتقال عدوى الفيروس استناداً على الدليل الإرشادي الذي أصدرته الهيئة العامة للغذاء والدواء، فعملت على تعقيم جميع مقابض الأبواب بالمطهرات بشكل دوري، واستخدام مكائن للمعقمات الكحولية عند جميع المكاتب، وتوفير أماكن لغسيل الأيدي بالصابون السائل، إضافة إلى زيادة الاهتمام في نظافة أماكن العمل وتعقيم الأسطح بشكل مستمر.

وحرصت معظم المنشآت على تطبيق ممارسات سلامة الغذاء، والتثقيف المستمر للعاملين على الالتزام بجميع إجراءات الوقاية المطلوبة كعدم استخدام وسائل الاتصال خلال أوقات الدوام في أماكن العمل الإنتاجية، وتعويض تسجيل الحضور ببصمة اليد إلى بصمة الوجه وفي حالة استخدام كرت العمل يتم توفير معقمات عند الأجهزة.

وشملت التدابير الوقائية التي اتخذتها المنشآت، منع جميع الاجتماعات داخلياً والاكتفاء بعقدها خارج المكاتب، ومنع التجمهر في أماكن العمل وعدم المصافحة، وترك مسافة آمنة بين الموظفين، واستخدام أكواب ورقية أو بلاستيكية في جميع أماكن العمل، والحد من التنقل بين المواقع والمزارع والإدارات والتزام كل موظف بموقع عمله فقط، وقياس درجات حرارة الموظفين بشكل مستمر.

وعلى صعيد مواقع السكن، اهتمت المنشآت بتوفير التهوية الجيدة والتشديد على منع التجمعات فيها، وتعقيم جميع مركبات نقل العمال والعاملات بشكل يومي باستخدام مضخات أو بخاخات رش الرذاذ.

ويمثل ذلك الالتزام وانخفاض معدل المخالفات المسجلة على المنشآت، استشعاراً من القطاع الخاص بالمسؤولية وحرصاً وتعزيزاً للصحة العامة في المملكة بالتعاون والتكامل مع شركاء الهيئة العامة للغذاء والدواء.

الغذاء والدواء

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الغذاء والدواء" ترصد ارتفاع التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الوقائية
سبق

سجلت معظم المنشآت التي تشرف عليها الهيئة العامة للغذاء والدواء من مصانع ومستودعات في المملكة خلال الفترة الماضية، التزاماً في مدى تطبيقها للوائح الفنية والمواصفات القياسية، والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في هذه المنشآت للحد من انتقال عدوى فيروس كورونا.

ورصدت "الهيئة" صوراً من التزام المنشآت وتصحيحها للمخالفات المرصودة عليها سابقاً، ووقف المفتشون خلال جولاتهم الرقابية على العديد من الممارسات المميزة تمثلت في تحسن تطبيق اشتراطات التصميم والتقسيم الداخلي للمصانع والمستودعات، وارتفاع مستوى تطبيق اشتراطات مداخل العاملين ووسائل التعقيم فيها، مع تطبيق الأدلة الإرشادية لهم، وزيادة وعي العاملين وممثلي الجودة في الشركات بارتداء الملابس والأدوات الوقائية.

ومن النماذج الإيجابية المرصودة لالتزام المنشآت بالاشتراطات، متابعة الحد من تلوث المنطقة المحيطة بالمنشأة، وارتفاع مستوى تطبيق اشتراطات الأرضيات المناسبة، وتحسن مناطق التعبئة وإحكام إغلاقها ومنع مخاطر التلوث، والالتزام بأبواب الإغلاق الذاتي، وسلامة الأسقف وإغلاق الفتحات، وتحسن الرقابة ومتابعة درجات الحرارة للمنتجات في الثلاجات والتخزين بدرجة حرارة الغرفة وخطر تكدس المنتجات، وارتفاع مستوى وعي العاملين في المستودعات وغيرها من النماذج التصحيحية.

وفي ظل جائحة كورونا، وارتفاع مستوى الإلمام بمخاطر انتشار الوباء، كثّفت المنشآت من تدابيرها وإجراءاتها الوقائية للحد من انتقال عدوى الفيروس استناداً على الدليل الإرشادي الذي أصدرته الهيئة العامة للغذاء والدواء، فعملت على تعقيم جميع مقابض الأبواب بالمطهرات بشكل دوري، واستخدام مكائن للمعقمات الكحولية عند جميع المكاتب، وتوفير أماكن لغسيل الأيدي بالصابون السائل، إضافة إلى زيادة الاهتمام في نظافة أماكن العمل وتعقيم الأسطح بشكل مستمر.

وحرصت معظم المنشآت على تطبيق ممارسات سلامة الغذاء، والتثقيف المستمر للعاملين على الالتزام بجميع إجراءات الوقاية المطلوبة كعدم استخدام وسائل الاتصال خلال أوقات الدوام في أماكن العمل الإنتاجية، وتعويض تسجيل الحضور ببصمة اليد إلى بصمة الوجه وفي حالة استخدام كرت العمل يتم توفير معقمات عند الأجهزة.

وشملت التدابير الوقائية التي اتخذتها المنشآت، منع جميع الاجتماعات داخلياً والاكتفاء بعقدها خارج المكاتب، ومنع التجمهر في أماكن العمل وعدم المصافحة، وترك مسافة آمنة بين الموظفين، واستخدام أكواب ورقية أو بلاستيكية في جميع أماكن العمل، والحد من التنقل بين المواقع والمزارع والإدارات والتزام كل موظف بموقع عمله فقط، وقياس درجات حرارة الموظفين بشكل مستمر.

وعلى صعيد مواقع السكن، اهتمت المنشآت بتوفير التهوية الجيدة والتشديد على منع التجمعات فيها، وتعقيم جميع مركبات نقل العمال والعاملات بشكل يومي باستخدام مضخات أو بخاخات رش الرذاذ.

ويمثل ذلك الالتزام وانخفاض معدل المخالفات المسجلة على المنشآت، استشعاراً من القطاع الخاص بالمسؤولية وحرصاً وتعزيزاً للصحة العامة في المملكة بالتعاون والتكامل مع شركاء الهيئة العامة للغذاء والدواء.

01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441
05:12 PM

"الغذاء والدواء" ترصد ارتفاع التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الوقائية

في إطار الجهود المبذولة بهدف الحدّ من انتقال عدوى فيروس كورونا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
116

سجلت معظم المنشآت التي تشرف عليها الهيئة العامة للغذاء والدواء من مصانع ومستودعات في المملكة خلال الفترة الماضية، التزاماً في مدى تطبيقها للوائح الفنية والمواصفات القياسية، والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في هذه المنشآت للحد من انتقال عدوى فيروس كورونا.

ورصدت "الهيئة" صوراً من التزام المنشآت وتصحيحها للمخالفات المرصودة عليها سابقاً، ووقف المفتشون خلال جولاتهم الرقابية على العديد من الممارسات المميزة تمثلت في تحسن تطبيق اشتراطات التصميم والتقسيم الداخلي للمصانع والمستودعات، وارتفاع مستوى تطبيق اشتراطات مداخل العاملين ووسائل التعقيم فيها، مع تطبيق الأدلة الإرشادية لهم، وزيادة وعي العاملين وممثلي الجودة في الشركات بارتداء الملابس والأدوات الوقائية.

ومن النماذج الإيجابية المرصودة لالتزام المنشآت بالاشتراطات، متابعة الحد من تلوث المنطقة المحيطة بالمنشأة، وارتفاع مستوى تطبيق اشتراطات الأرضيات المناسبة، وتحسن مناطق التعبئة وإحكام إغلاقها ومنع مخاطر التلوث، والالتزام بأبواب الإغلاق الذاتي، وسلامة الأسقف وإغلاق الفتحات، وتحسن الرقابة ومتابعة درجات الحرارة للمنتجات في الثلاجات والتخزين بدرجة حرارة الغرفة وخطر تكدس المنتجات، وارتفاع مستوى وعي العاملين في المستودعات وغيرها من النماذج التصحيحية.

وفي ظل جائحة كورونا، وارتفاع مستوى الإلمام بمخاطر انتشار الوباء، كثّفت المنشآت من تدابيرها وإجراءاتها الوقائية للحد من انتقال عدوى الفيروس استناداً على الدليل الإرشادي الذي أصدرته الهيئة العامة للغذاء والدواء، فعملت على تعقيم جميع مقابض الأبواب بالمطهرات بشكل دوري، واستخدام مكائن للمعقمات الكحولية عند جميع المكاتب، وتوفير أماكن لغسيل الأيدي بالصابون السائل، إضافة إلى زيادة الاهتمام في نظافة أماكن العمل وتعقيم الأسطح بشكل مستمر.

وحرصت معظم المنشآت على تطبيق ممارسات سلامة الغذاء، والتثقيف المستمر للعاملين على الالتزام بجميع إجراءات الوقاية المطلوبة كعدم استخدام وسائل الاتصال خلال أوقات الدوام في أماكن العمل الإنتاجية، وتعويض تسجيل الحضور ببصمة اليد إلى بصمة الوجه وفي حالة استخدام كرت العمل يتم توفير معقمات عند الأجهزة.

وشملت التدابير الوقائية التي اتخذتها المنشآت، منع جميع الاجتماعات داخلياً والاكتفاء بعقدها خارج المكاتب، ومنع التجمهر في أماكن العمل وعدم المصافحة، وترك مسافة آمنة بين الموظفين، واستخدام أكواب ورقية أو بلاستيكية في جميع أماكن العمل، والحد من التنقل بين المواقع والمزارع والإدارات والتزام كل موظف بموقع عمله فقط، وقياس درجات حرارة الموظفين بشكل مستمر.

وعلى صعيد مواقع السكن، اهتمت المنشآت بتوفير التهوية الجيدة والتشديد على منع التجمعات فيها، وتعقيم جميع مركبات نقل العمال والعاملات بشكل يومي باستخدام مضخات أو بخاخات رش الرذاذ.

ويمثل ذلك الالتزام وانخفاض معدل المخالفات المسجلة على المنشآت، استشعاراً من القطاع الخاص بالمسؤولية وحرصاً وتعزيزاً للصحة العامة في المملكة بالتعاون والتكامل مع شركاء الهيئة العامة للغذاء والدواء.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,520
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,611
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,414
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,710

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

قرار الحج وأبواق الإخونج..!

قرار الحج وأبواق الإخونج..!

عبدالرحمن المرشد
نشامى عسير.. قول وفعل

نشامى عسير.. قول وفعل

بندر الشهري
فندق رواندا

فندق رواندا

بدر الغامدي
الماضي وأوجاعه

الماضي وأوجاعه

غسان محمد عسيلان
نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

عبدالغني الشيخ
مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

محمد عمير الغامدي
الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

ماجد البريكان
حكمة سعودية تبهر العالم

حكمة سعودية تبهر العالم

علي آل شرمة
"صرخة" سكيورتي

"صرخة" سكيورتي

أحمد عجب
تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

سارة الجهني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة