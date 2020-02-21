النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بشراكة "التنموي".. أمير الرياض يسلم 94 أسرة بالأفلاج مفاتيح مساكنهم الجديدة

افتتح الجمعية النسائية الخيرية "بشرى" ضمن زيارته للمحافظة واستمع عن خدماتها

افتتح أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، مقرّ الجمعية النسائية الخيرية "بشرى" ضمن زيارته التفقدية لمحافظة الأفلاج.

وتجول الأمير في المبنى ومرافقه، واستمع إلى شرح عن الخدمة الاجتماعية التي يقدمها للمحافظة، كما شاهد فقرات إنشادية لأطفال الجمعية.

من جهة أخرى سلم أمير منطقة الرياض 94 أسرة، مفاتيح الوحدات السكنية الجديدة، بالشراكة بين الإسكان التنموي و"بشرى"، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح والحياة السعيدة في مسكنهم الجديد.

الأفلاج أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر الجمعية النسائية الخيرية بشرى

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بشراكة "التنموي".. أمير الرياض يسلم 94 أسرة بالأفلاج مفاتيح مساكنهم الجديدة
سبق

افتتح أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، مقرّ الجمعية النسائية الخيرية "بشرى" ضمن زيارته التفقدية لمحافظة الأفلاج.

وتجول الأمير في المبنى ومرافقه، واستمع إلى شرح عن الخدمة الاجتماعية التي يقدمها للمحافظة، كما شاهد فقرات إنشادية لأطفال الجمعية.

من جهة أخرى سلم أمير منطقة الرياض 94 أسرة، مفاتيح الوحدات السكنية الجديدة، بالشراكة بين الإسكان التنموي و"بشرى"، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح والحياة السعيدة في مسكنهم الجديد.

21 فبراير 2020 - 27 جمادى الآخر 1441
07:13 PM

بشراكة "التنموي".. أمير الرياض يسلم 94 أسرة بالأفلاج مفاتيح مساكنهم الجديدة

افتتح الجمعية النسائية الخيرية "بشرى" ضمن زيارته للمحافظة واستمع عن خدماتها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
233

افتتح أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، مقرّ الجمعية النسائية الخيرية "بشرى" ضمن زيارته التفقدية لمحافظة الأفلاج.

وتجول الأمير في المبنى ومرافقه، واستمع إلى شرح عن الخدمة الاجتماعية التي يقدمها للمحافظة، كما شاهد فقرات إنشادية لأطفال الجمعية.

من جهة أخرى سلم أمير منطقة الرياض 94 أسرة، مفاتيح الوحدات السكنية الجديدة، بالشراكة بين الإسكان التنموي و"بشرى"، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح والحياة السعيدة في مسكنهم الجديد.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,732
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,957
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,492
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,843

كاريكاتير

"بين الحقيقة والإدعاء"

المقالات

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة