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"العنف الأسري" يعلن التوصل لحالة الطفل المعنف في الفيديو المتداول

أعلن مركز بلاغات العنف الأسري عن توصله لحالة الطفل الذي تعرف للعنف في مقطع فيديو متداول.

وبين المركز بأنه تم اتخاذ اللازم في القضية.

وكان خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أكد بأن وحدات الحماية كانت تعمل صباح اليوم للوصول للحالة لاتخاذ اللازم حيالها.

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"العنف الأسري" يعلن التوصل لحالة الطفل المعنف في الفيديو المتداول
سبق

أعلن مركز بلاغات العنف الأسري عن توصله لحالة الطفل الذي تعرف للعنف في مقطع فيديو متداول.

وبين المركز بأنه تم اتخاذ اللازم في القضية.

وكان خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أكد بأن وحدات الحماية كانت تعمل صباح اليوم للوصول للحالة لاتخاذ اللازم حيالها.

02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441
07:52 PM

"العنف الأسري" يعلن التوصل لحالة الطفل المعنف في الفيديو المتداول

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
3
6,654

أعلن مركز بلاغات العنف الأسري عن توصله لحالة الطفل الذي تعرف للعنف في مقطع فيديو متداول.

وبين المركز بأنه تم اتخاذ اللازم في القضية.

وكان خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أكد بأن وحدات الحماية كانت تعمل صباح اليوم للوصول للحالة لاتخاذ اللازم حيالها.

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