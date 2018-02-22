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"العيسى": منتدى التعليم الدولي السادس سيركز على دعم وتطوير ‫الطفولة المبكّرة

قال: ستطلق العديد من المبادرات التي تستهدف تطوير مرحلة رياض الأطفال

أكد وزير التعليم‬ الدكتور أحمد العيسى بأن المعرض والمنتدى الدولي السادس للتعليم 2018‬ يأتي برعاية كريمة برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله –والذي ينطلق في 9 أبريل بعنوان "التعليم والتعلم في الطفولة المبكرة"‬ سيركز على دعم وتطوير ‫الطفولة المبكّرة‬ بمشاركة متحدثين دوليين ومحليين

كاشفا اليوم خلال ‏ تدشينه الموقع الرسمي لـ ‫المعرض المنتدى الدولي للتعليم‬ السادس ، www.iefe.sa عن إطلاق العديد من المبادرات التي تستهدف تطوير مرحلة رياض الأطفال والطفولة المبكرة في المدارس والتي تعزز دور هذه المرحلة في نظام التعليم .

وأكدت ‏‫وكيل ‫وزارة التعليم‬ لتعليم البنات الدكتورة هيا العواد ‬أن المعرض والمنتدى الدولي السادس للتعليم‬ سيكون هو الأول من نوعه على مستوى ‫ الخليج‬ والوطن العربي.

وأشارت في تصريحات لقناة عين إلى أن المعرض والمنتدى سيضم جميع الجهات التي تقدم خدمات للطفولة المبكّرة‬ بمشاركة من خبراء ومختصين بالطفولة من جميع أنحاء العالم وسيكون هناك جلسة للوزراء المعنيين بعد الافتتاح الرسمي.

وأضافت العواد : يشارك بالمعرض جميع الشركات والجهات التي تقدم خدمات للطفولة المبكرة من مناهج وتجهيزات ومباني كاشفة أن نسبة للالتحاق برياض الأطفال لا تتجاوز الآن 17٪.

وأضافت : أن الوزارة تسعى كما ورد في رؤية المملكة 2030 إلى تحقيق نسبة التحاق أكثر من 70% عام 2030 وهو الأمر الذي يتطلب ويحتاج إلى عمل مكثف وكبير واستفادة من الخبرات الدولية والعربية .

واختتمت العواد حديثها قائلة : سننطلق من حيث انتهى الآخرون بتقديم خدمات مجودة ومتقنة لمرحلة الطفولة المبكرة ورياض الأطفال مع التوسع فيها.

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"العيسى": منتدى التعليم الدولي السادس سيركز على دعم وتطوير ‫الطفولة المبكّرة
سبق

أكد وزير التعليم‬ الدكتور أحمد العيسى بأن المعرض والمنتدى الدولي السادس للتعليم 2018‬ يأتي برعاية كريمة برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله –والذي ينطلق في 9 أبريل بعنوان "التعليم والتعلم في الطفولة المبكرة"‬ سيركز على دعم وتطوير ‫الطفولة المبكّرة‬ بمشاركة متحدثين دوليين ومحليين

كاشفا اليوم خلال ‏ تدشينه الموقع الرسمي لـ ‫المعرض المنتدى الدولي للتعليم‬ السادس ، www.iefe.sa عن إطلاق العديد من المبادرات التي تستهدف تطوير مرحلة رياض الأطفال والطفولة المبكرة في المدارس والتي تعزز دور هذه المرحلة في نظام التعليم .

وأكدت ‏‫وكيل ‫وزارة التعليم‬ لتعليم البنات الدكتورة هيا العواد ‬أن المعرض والمنتدى الدولي السادس للتعليم‬ سيكون هو الأول من نوعه على مستوى ‫ الخليج‬ والوطن العربي.

وأشارت في تصريحات لقناة عين إلى أن المعرض والمنتدى سيضم جميع الجهات التي تقدم خدمات للطفولة المبكّرة‬ بمشاركة من خبراء ومختصين بالطفولة من جميع أنحاء العالم وسيكون هناك جلسة للوزراء المعنيين بعد الافتتاح الرسمي.

وأضافت العواد : يشارك بالمعرض جميع الشركات والجهات التي تقدم خدمات للطفولة المبكرة من مناهج وتجهيزات ومباني كاشفة أن نسبة للالتحاق برياض الأطفال لا تتجاوز الآن 17٪.

وأضافت : أن الوزارة تسعى كما ورد في رؤية المملكة 2030 إلى تحقيق نسبة التحاق أكثر من 70% عام 2030 وهو الأمر الذي يتطلب ويحتاج إلى عمل مكثف وكبير واستفادة من الخبرات الدولية والعربية .

واختتمت العواد حديثها قائلة : سننطلق من حيث انتهى الآخرون بتقديم خدمات مجودة ومتقنة لمرحلة الطفولة المبكرة ورياض الأطفال مع التوسع فيها.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
02:27 PM

"العيسى": منتدى التعليم الدولي السادس سيركز على دعم وتطوير ‫الطفولة المبكّرة

قال: ستطلق العديد من المبادرات التي تستهدف تطوير مرحلة رياض الأطفال

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عبدالحكيم شار - الرياض
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أكد وزير التعليم‬ الدكتور أحمد العيسى بأن المعرض والمنتدى الدولي السادس للتعليم 2018‬ يأتي برعاية كريمة برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله –والذي ينطلق في 9 أبريل بعنوان "التعليم والتعلم في الطفولة المبكرة"‬ سيركز على دعم وتطوير ‫الطفولة المبكّرة‬ بمشاركة متحدثين دوليين ومحليين

كاشفا اليوم خلال ‏ تدشينه الموقع الرسمي لـ ‫المعرض المنتدى الدولي للتعليم‬ السادس ، www.iefe.sa عن إطلاق العديد من المبادرات التي تستهدف تطوير مرحلة رياض الأطفال والطفولة المبكرة في المدارس والتي تعزز دور هذه المرحلة في نظام التعليم .

وأكدت ‏‫وكيل ‫وزارة التعليم‬ لتعليم البنات الدكتورة هيا العواد ‬أن المعرض والمنتدى الدولي السادس للتعليم‬ سيكون هو الأول من نوعه على مستوى ‫ الخليج‬ والوطن العربي.

وأشارت في تصريحات لقناة عين إلى أن المعرض والمنتدى سيضم جميع الجهات التي تقدم خدمات للطفولة المبكّرة‬ بمشاركة من خبراء ومختصين بالطفولة من جميع أنحاء العالم وسيكون هناك جلسة للوزراء المعنيين بعد الافتتاح الرسمي.

وأضافت العواد : يشارك بالمعرض جميع الشركات والجهات التي تقدم خدمات للطفولة المبكرة من مناهج وتجهيزات ومباني كاشفة أن نسبة للالتحاق برياض الأطفال لا تتجاوز الآن 17٪.

وأضافت : أن الوزارة تسعى كما ورد في رؤية المملكة 2030 إلى تحقيق نسبة التحاق أكثر من 70% عام 2030 وهو الأمر الذي يتطلب ويحتاج إلى عمل مكثف وكبير واستفادة من الخبرات الدولية والعربية .

واختتمت العواد حديثها قائلة : سننطلق من حيث انتهى الآخرون بتقديم خدمات مجودة ومتقنة لمرحلة الطفولة المبكرة ورياض الأطفال مع التوسع فيها.

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