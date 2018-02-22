"العيسى": منتدى التعليم الدولي السادس سيركز على دعم وتطوير الطفولة المبكّرة
قال: ستطلق العديد من المبادرات التي تستهدف تطوير مرحلة رياض الأطفال
أكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بأن المعرض والمنتدى الدولي السادس للتعليم 2018 يأتي برعاية كريمة برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله –والذي ينطلق في 9 أبريل بعنوان "التعليم والتعلم في الطفولة المبكرة" سيركز على دعم وتطوير الطفولة المبكّرة بمشاركة متحدثين دوليين ومحليين
كاشفا اليوم خلال تدشينه الموقع الرسمي لـ المعرض المنتدى الدولي للتعليم السادس ، www.iefe.sa عن إطلاق العديد من المبادرات التي تستهدف تطوير مرحلة رياض الأطفال والطفولة المبكرة في المدارس والتي تعزز دور هذه المرحلة في نظام التعليم .
وأكدت وكيل وزارة التعليم لتعليم البنات الدكتورة هيا العواد أن المعرض والمنتدى الدولي السادس للتعليم سيكون هو الأول من نوعه على مستوى الخليج والوطن العربي.
وأشارت في تصريحات لقناة عين إلى أن المعرض والمنتدى سيضم جميع الجهات التي تقدم خدمات للطفولة المبكّرة بمشاركة من خبراء ومختصين بالطفولة من جميع أنحاء العالم وسيكون هناك جلسة للوزراء المعنيين بعد الافتتاح الرسمي.
وأضافت العواد : يشارك بالمعرض جميع الشركات والجهات التي تقدم خدمات للطفولة المبكرة من مناهج وتجهيزات ومباني كاشفة أن نسبة للالتحاق برياض الأطفال لا تتجاوز الآن 17٪.
وأضافت : أن الوزارة تسعى كما ورد في رؤية المملكة 2030 إلى تحقيق نسبة التحاق أكثر من 70% عام 2030 وهو الأمر الذي يتطلب ويحتاج إلى عمل مكثف وكبير واستفادة من الخبرات الدولية والعربية .
واختتمت العواد حديثها قائلة : سننطلق من حيث انتهى الآخرون بتقديم خدمات مجودة ومتقنة لمرحلة الطفولة المبكرة ورياض الأطفال مع التوسع فيها.
"العيسى": منتدى التعليم الدولي السادس سيركز على دعم وتطوير الطفولة المبكّرة
عبدالحكيم شارسبق2018-02-22
أكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بأن المعرض والمنتدى الدولي السادس للتعليم 2018 يأتي برعاية كريمة برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله –والذي ينطلق في 9 أبريل بعنوان "التعليم والتعلم في الطفولة المبكرة" سيركز على دعم وتطوير الطفولة المبكّرة بمشاركة متحدثين دوليين ومحليين
كاشفا اليوم خلال تدشينه الموقع الرسمي لـ المعرض المنتدى الدولي للتعليم السادس ، www.iefe.sa عن إطلاق العديد من المبادرات التي تستهدف تطوير مرحلة رياض الأطفال والطفولة المبكرة في المدارس والتي تعزز دور هذه المرحلة في نظام التعليم .
وأكدت وكيل وزارة التعليم لتعليم البنات الدكتورة هيا العواد أن المعرض والمنتدى الدولي السادس للتعليم سيكون هو الأول من نوعه على مستوى الخليج والوطن العربي.
وأشارت في تصريحات لقناة عين إلى أن المعرض والمنتدى سيضم جميع الجهات التي تقدم خدمات للطفولة المبكّرة بمشاركة من خبراء ومختصين بالطفولة من جميع أنحاء العالم وسيكون هناك جلسة للوزراء المعنيين بعد الافتتاح الرسمي.
وأضافت العواد : يشارك بالمعرض جميع الشركات والجهات التي تقدم خدمات للطفولة المبكرة من مناهج وتجهيزات ومباني كاشفة أن نسبة للالتحاق برياض الأطفال لا تتجاوز الآن 17٪.
وأضافت : أن الوزارة تسعى كما ورد في رؤية المملكة 2030 إلى تحقيق نسبة التحاق أكثر من 70% عام 2030 وهو الأمر الذي يتطلب ويحتاج إلى عمل مكثف وكبير واستفادة من الخبرات الدولية والعربية .
واختتمت العواد حديثها قائلة : سننطلق من حيث انتهى الآخرون بتقديم خدمات مجودة ومتقنة لمرحلة الطفولة المبكرة ورياض الأطفال مع التوسع فيها.
22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
02:27 PM
"العيسى": منتدى التعليم الدولي السادس سيركز على دعم وتطوير الطفولة المبكّرة
قال: ستطلق العديد من المبادرات التي تستهدف تطوير مرحلة رياض الأطفال
أكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بأن المعرض والمنتدى الدولي السادس للتعليم 2018 يأتي برعاية كريمة برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله –والذي ينطلق في 9 أبريل بعنوان "التعليم والتعلم في الطفولة المبكرة" سيركز على دعم وتطوير الطفولة المبكّرة بمشاركة متحدثين دوليين ومحليين
كاشفا اليوم خلال تدشينه الموقع الرسمي لـ المعرض المنتدى الدولي للتعليم السادس ، www.iefe.sa عن إطلاق العديد من المبادرات التي تستهدف تطوير مرحلة رياض الأطفال والطفولة المبكرة في المدارس والتي تعزز دور هذه المرحلة في نظام التعليم .
وأكدت وكيل وزارة التعليم لتعليم البنات الدكتورة هيا العواد أن المعرض والمنتدى الدولي السادس للتعليم سيكون هو الأول من نوعه على مستوى الخليج والوطن العربي.
وأشارت في تصريحات لقناة عين إلى أن المعرض والمنتدى سيضم جميع الجهات التي تقدم خدمات للطفولة المبكّرة بمشاركة من خبراء ومختصين بالطفولة من جميع أنحاء العالم وسيكون هناك جلسة للوزراء المعنيين بعد الافتتاح الرسمي.
وأضافت العواد : يشارك بالمعرض جميع الشركات والجهات التي تقدم خدمات للطفولة المبكرة من مناهج وتجهيزات ومباني كاشفة أن نسبة للالتحاق برياض الأطفال لا تتجاوز الآن 17٪.
وأضافت : أن الوزارة تسعى كما ورد في رؤية المملكة 2030 إلى تحقيق نسبة التحاق أكثر من 70% عام 2030 وهو الأمر الذي يتطلب ويحتاج إلى عمل مكثف وكبير واستفادة من الخبرات الدولية والعربية .
واختتمت العواد حديثها قائلة : سننطلق من حيث انتهى الآخرون بتقديم خدمات مجودة ومتقنة لمرحلة الطفولة المبكرة ورياض الأطفال مع التوسع فيها.