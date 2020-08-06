النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الجوازات": الخروج النهائي يحول بشكل تلقائي إلى تأشيرة التابعين

أكدت أنه ينبغي منح حديثي الولادة هوية مقيم للحصول حال الرغبة بمغادرته نهائيًا

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن المستفيد إذا كان لديه تابعين في الإقامة، وأصدر تأشيرة خروج نهائي، فيتم تحويل تأشيرة التابعين على سجله إلى خروج نهائي.

وأجابت "الجوازات" في حسابها الرسمي على موقع "تويتر" على مقيمة طرحت سؤالاً بأن زوجها على كفالتها، وانتهت إقامته وهو خارج المملكة لظروف الجائحة، واستفاد من الأمر الكريم بالتمديد الآلي، إلا أن عملها قد قام بإلغاء عقدها، وتنوي عمل تأشيرة خروج نهائي، وقالت: كيف أعمل لزوجي خروجًا نهائيًا أيضاً وهو على كفالتي؟

وقالت "الجوازات": في حال تم إصدار تأشيرة خروج نهائي للمستفيد، فيتم تحويل تأشيرة التابعين على سجله إلى خروج نهائي بشكل تلقائي.

في سياق متصل كشفت المديرية بأنه ينبغي منح الأطفال حديثي الولادة هوية مقيم، في حال رغب الأب منحه تأشيرة خروج نهائي.

جاء ذلك رداً على سؤال أحد المغردين على موقع "تويتر" حيث قال: أنا مقيم، ولدي مولود حديث الولادة، وتم إصدار شهادة ميلاد، وأرغب بأن يسافر لمصر، فهل تصدر له تأشيرة خروج نهائي، علماً بأن الرضيع ليس لديه جواز سفر وإقامة، فقط وثيقة، حيث أكدت أنه يشترط إصدار هوية مقيم لتتمكن من إصدار تأشيرة خروج نهائي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الجوازات": الخروج النهائي يحول بشكل تلقائي إلى تأشيرة التابعين
سبق

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن المستفيد إذا كان لديه تابعين في الإقامة، وأصدر تأشيرة خروج نهائي، فيتم تحويل تأشيرة التابعين على سجله إلى خروج نهائي.

وأجابت "الجوازات" في حسابها الرسمي على موقع "تويتر" على مقيمة طرحت سؤالاً بأن زوجها على كفالتها، وانتهت إقامته وهو خارج المملكة لظروف الجائحة، واستفاد من الأمر الكريم بالتمديد الآلي، إلا أن عملها قد قام بإلغاء عقدها، وتنوي عمل تأشيرة خروج نهائي، وقالت: كيف أعمل لزوجي خروجًا نهائيًا أيضاً وهو على كفالتي؟

وقالت "الجوازات": في حال تم إصدار تأشيرة خروج نهائي للمستفيد، فيتم تحويل تأشيرة التابعين على سجله إلى خروج نهائي بشكل تلقائي.

في سياق متصل كشفت المديرية بأنه ينبغي منح الأطفال حديثي الولادة هوية مقيم، في حال رغب الأب منحه تأشيرة خروج نهائي.

جاء ذلك رداً على سؤال أحد المغردين على موقع "تويتر" حيث قال: أنا مقيم، ولدي مولود حديث الولادة، وتم إصدار شهادة ميلاد، وأرغب بأن يسافر لمصر، فهل تصدر له تأشيرة خروج نهائي، علماً بأن الرضيع ليس لديه جواز سفر وإقامة، فقط وثيقة، حيث أكدت أنه يشترط إصدار هوية مقيم لتتمكن من إصدار تأشيرة خروج نهائي.

06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441
04:47 PM

"الجوازات": الخروج النهائي يحول بشكل تلقائي إلى تأشيرة التابعين

أكدت أنه ينبغي منح حديثي الولادة هوية مقيم للحصول حال الرغبة بمغادرته نهائيًا

A A A
ذياب الشمري - الرياض
3
8,787

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن المستفيد إذا كان لديه تابعين في الإقامة، وأصدر تأشيرة خروج نهائي، فيتم تحويل تأشيرة التابعين على سجله إلى خروج نهائي.

وأجابت "الجوازات" في حسابها الرسمي على موقع "تويتر" على مقيمة طرحت سؤالاً بأن زوجها على كفالتها، وانتهت إقامته وهو خارج المملكة لظروف الجائحة، واستفاد من الأمر الكريم بالتمديد الآلي، إلا أن عملها قد قام بإلغاء عقدها، وتنوي عمل تأشيرة خروج نهائي، وقالت: كيف أعمل لزوجي خروجًا نهائيًا أيضاً وهو على كفالتي؟

وقالت "الجوازات": في حال تم إصدار تأشيرة خروج نهائي للمستفيد، فيتم تحويل تأشيرة التابعين على سجله إلى خروج نهائي بشكل تلقائي.

في سياق متصل كشفت المديرية بأنه ينبغي منح الأطفال حديثي الولادة هوية مقيم، في حال رغب الأب منحه تأشيرة خروج نهائي.

جاء ذلك رداً على سؤال أحد المغردين على موقع "تويتر" حيث قال: أنا مقيم، ولدي مولود حديث الولادة، وتم إصدار شهادة ميلاد، وأرغب بأن يسافر لمصر، فهل تصدر له تأشيرة خروج نهائي، علماً بأن الرضيع ليس لديه جواز سفر وإقامة، فقط وثيقة، حيث أكدت أنه يشترط إصدار هوية مقيم لتتمكن من إصدار تأشيرة خروج نهائي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,702
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,167
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,940
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,427

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هل نتعلم القيادة من النساء؟

هل نتعلم القيادة من النساء؟

عبدالرحمن المرشد
أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

حواء القرني
اللعب بمشاعر المحتاجين

اللعب بمشاعر المحتاجين

أحمد عجب
الصراع الناعم وشيطان المكتب

الصراع الناعم وشيطان المكتب

عبدالغني الشيخ
موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان
الحج ووحدة الأمة

الحج ووحدة الأمة

غسان محمد عسيلان
بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

ابتسام منصور القحطاني
سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة
مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة