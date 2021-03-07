"السهلي" يحتفل بزواج "مطلق" في حفر الباطن

احتفل العميد عبد الله بن محمد الفليجان السهلي بزواج ابنه مطلق أحد منسوبي وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية وذلك في محافظة حفر الباطن ، بحضور عددٍ من المشايخ والأعيان والزملاء.
احتفل العميد عبد الله بن محمد الفليجان السهلي بزواج ابنه مطلق أحد منسوبي وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية وذلك في محافظة حفر الباطن ، بحضور عددٍ من المشايخ والأعيان والزملاء.
احتفل العميد عبد الله بن محمد الفليجان السهلي بزواج ابنه مطلق أحد منسوبي وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية وذلك في محافظة حفر الباطن ، بحضور عددٍ من المشايخ والأعيان والزملاء.
احتفل العميد عبد الله بن محمد الفليجان السهلي بزواج ابنه مطلق أحد منسوبي وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية وذلك في محافظة حفر الباطن ، بحضور عددٍ من المشايخ والأعيان والزملاء.