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أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي للقوات الخاصة للأمن والحماية

منوهًا بما يقوم به منسوبوها من حماية لمقدرات الوطن والمواطن

اطلع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز على التقرير الإحصائي السنوي للقوات الخاصة للأمن والحماية للعام 1442هـ.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة اليوم قائد القوة الخاصة للأمن والحماية بمشروع البحر الأحمر العقيد بحري ركن بندر بن عبدالله الجهني .

وخلال اللقاء استمع أمير المنطقة لشرح مفصل عن أعمال ومهام القوات الخاصة للأمن والحماية، منوهًا بما يقوم به منسوبو القوات الخاصة للأمن والحماية من حماية لمقدرات الوطن والمواطن في ظل الدعم اللامحدود الذي تلقاه الأجهزة الأمنية من قبل القيادة الرشيدة.

من جانبه أعرب العقيد الجهني عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على دعمه المستمر ومتابعته الدائمة للقطاعات الأمنية في المنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي للقوات الخاصة للأمن والحماية
سبق

اطلع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز على التقرير الإحصائي السنوي للقوات الخاصة للأمن والحماية للعام 1442هـ.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة اليوم قائد القوة الخاصة للأمن والحماية بمشروع البحر الأحمر العقيد بحري ركن بندر بن عبدالله الجهني .

وخلال اللقاء استمع أمير المنطقة لشرح مفصل عن أعمال ومهام القوات الخاصة للأمن والحماية، منوهًا بما يقوم به منسوبو القوات الخاصة للأمن والحماية من حماية لمقدرات الوطن والمواطن في ظل الدعم اللامحدود الذي تلقاه الأجهزة الأمنية من قبل القيادة الرشيدة.

من جانبه أعرب العقيد الجهني عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على دعمه المستمر ومتابعته الدائمة للقطاعات الأمنية في المنطقة.

14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
03:51 PM

أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي للقوات الخاصة للأمن والحماية

منوهًا بما يقوم به منسوبوها من حماية لمقدرات الوطن والمواطن

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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اطلع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز على التقرير الإحصائي السنوي للقوات الخاصة للأمن والحماية للعام 1442هـ.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة اليوم قائد القوة الخاصة للأمن والحماية بمشروع البحر الأحمر العقيد بحري ركن بندر بن عبدالله الجهني .

وخلال اللقاء استمع أمير المنطقة لشرح مفصل عن أعمال ومهام القوات الخاصة للأمن والحماية، منوهًا بما يقوم به منسوبو القوات الخاصة للأمن والحماية من حماية لمقدرات الوطن والمواطن في ظل الدعم اللامحدود الذي تلقاه الأجهزة الأمنية من قبل القيادة الرشيدة.

من جانبه أعرب العقيد الجهني عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على دعمه المستمر ومتابعته الدائمة للقطاعات الأمنية في المنطقة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,518
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,729
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38 مليار ..

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14,465
2.5 مليار ..

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