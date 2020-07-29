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"مكافحة الاتجار بالأشخاص" تحدد مؤشرات الاشتباه بهذه الجريمة فيما يتعلق بالأطفال

من بينها عدم تمكينهم من الاتصال بوالديهم وعدم الذهاب للمدارس والتسول

أوضحت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، أن تجنيد أو تنقيل أو إيواء أو استقبال الطفل بغرض الاستغلال الجنسي، أو استغلال عمله، أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق، يُعرف بالاتجار بالأطفال حسب بروتوكول الأمم المتحدة.

وقال حساب "مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص" عبر "تويتر": إن مؤشرات الاشتباه بهذه الجريمة لدى الأطفال، أنهم لا يستطيعون الاتصال بوالديهم أو عائلاتهم، يبدو عليهم الخوف، ويتصرفون بطريقة لا تتفق مع السلوك النمطي للأطفال الذين في عمرهم، ليس لهم أصدقاء في عمرهم خارج نطاق العمل، ولا يذهبون للمدرسة، ولا يستطيعون الحصول على التعليم، ويعيشون في أماكن غير مناسبة للسكن، ولا يُقدم لهم أكل سوى بقايا الطعام، ويمارسون عملاً غير ملائم للأطفال، ويسافرون وحدهم دون مرافق لهم، أو يسافرون في مجموعات مع أشخاص ليسوا من أقاربهم".

وأضافت: "مصطلح الاستغلال الجنسي يعني أي إساءة استغلال فعلية أو محاولة إساءة استغلال لحالة ضعف، أو لتفاوت في النفوذ أو للثقة من أجل تحقيق مآرب جنسية".

وأشارت إلى أن مؤشرات الاستغلال الجنسي، مرافقة ومراقبة الضحية من المتاجر وتقييد حريتها في التنقل، عدم معرفة اللغة المحلية، ما عدا المفردات المتصلة بالجنس، وجود ما يدل على أن الضحية واقع تحت سيطرة شخص آخر، ولا تستطيع إبراز وثائق تدل على هويتها، وعدم وجود مبالغ نقدية خاصة بها.

وكشفت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، أن التسول إحدى صور الاتجار بالأشخاص.

وقال حساب "مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص" عبر "تويتر": "من مؤشرات الاتجار في أعمال التسول، أن يكونوا أطفالاً أو مسنين، ويتسولون غالباً في الأماكن العامة، وأن تكون لديهم إعاقات جسدية يبدو أنها ناتجة عن البتر، وأن يكونوا أطفالاً من نفس الجنسية، ويتنقلوا في مجموعات، ومعهم عدد قليل من الكبار".

وتابعت: "من المؤشرات أيضاً أن بعضهم قُصر لا يرافقهم أحد، تتم معاقبتهم إذا لم يجمعوا أو يسرقوا ما يكفي من المال، يعيشون مع أشخاص كبار ليسوا آباءهم أو أمهاتهم، يتنقلون يومياً كمجموعات لمسافات طويلة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مكافحة الاتجار بالأشخاص" تحدد مؤشرات الاشتباه بهذه الجريمة فيما يتعلق بالأطفال
سبق

أوضحت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، أن تجنيد أو تنقيل أو إيواء أو استقبال الطفل بغرض الاستغلال الجنسي، أو استغلال عمله، أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق، يُعرف بالاتجار بالأطفال حسب بروتوكول الأمم المتحدة.

وقال حساب "مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص" عبر "تويتر": إن مؤشرات الاشتباه بهذه الجريمة لدى الأطفال، أنهم لا يستطيعون الاتصال بوالديهم أو عائلاتهم، يبدو عليهم الخوف، ويتصرفون بطريقة لا تتفق مع السلوك النمطي للأطفال الذين في عمرهم، ليس لهم أصدقاء في عمرهم خارج نطاق العمل، ولا يذهبون للمدرسة، ولا يستطيعون الحصول على التعليم، ويعيشون في أماكن غير مناسبة للسكن، ولا يُقدم لهم أكل سوى بقايا الطعام، ويمارسون عملاً غير ملائم للأطفال، ويسافرون وحدهم دون مرافق لهم، أو يسافرون في مجموعات مع أشخاص ليسوا من أقاربهم".

وأضافت: "مصطلح الاستغلال الجنسي يعني أي إساءة استغلال فعلية أو محاولة إساءة استغلال لحالة ضعف، أو لتفاوت في النفوذ أو للثقة من أجل تحقيق مآرب جنسية".

وأشارت إلى أن مؤشرات الاستغلال الجنسي، مرافقة ومراقبة الضحية من المتاجر وتقييد حريتها في التنقل، عدم معرفة اللغة المحلية، ما عدا المفردات المتصلة بالجنس، وجود ما يدل على أن الضحية واقع تحت سيطرة شخص آخر، ولا تستطيع إبراز وثائق تدل على هويتها، وعدم وجود مبالغ نقدية خاصة بها.

وكشفت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، أن التسول إحدى صور الاتجار بالأشخاص.

وقال حساب "مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص" عبر "تويتر": "من مؤشرات الاتجار في أعمال التسول، أن يكونوا أطفالاً أو مسنين، ويتسولون غالباً في الأماكن العامة، وأن تكون لديهم إعاقات جسدية يبدو أنها ناتجة عن البتر، وأن يكونوا أطفالاً من نفس الجنسية، ويتنقلوا في مجموعات، ومعهم عدد قليل من الكبار".

وتابعت: "من المؤشرات أيضاً أن بعضهم قُصر لا يرافقهم أحد، تتم معاقبتهم إذا لم يجمعوا أو يسرقوا ما يكفي من المال، يعيشون مع أشخاص كبار ليسوا آباءهم أو أمهاتهم، يتنقلون يومياً كمجموعات لمسافات طويلة".

29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441
05:14 PM
اخر تعديل
29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441
05:51 PM

"مكافحة الاتجار بالأشخاص" تحدد مؤشرات الاشتباه بهذه الجريمة فيما يتعلق بالأطفال

من بينها عدم تمكينهم من الاتصال بوالديهم وعدم الذهاب للمدارس والتسول

A A A
ذياب الشمري - الرياض
0
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أوضحت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، أن تجنيد أو تنقيل أو إيواء أو استقبال الطفل بغرض الاستغلال الجنسي، أو استغلال عمله، أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق، يُعرف بالاتجار بالأطفال حسب بروتوكول الأمم المتحدة.

وقال حساب "مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص" عبر "تويتر": إن مؤشرات الاشتباه بهذه الجريمة لدى الأطفال، أنهم لا يستطيعون الاتصال بوالديهم أو عائلاتهم، يبدو عليهم الخوف، ويتصرفون بطريقة لا تتفق مع السلوك النمطي للأطفال الذين في عمرهم، ليس لهم أصدقاء في عمرهم خارج نطاق العمل، ولا يذهبون للمدرسة، ولا يستطيعون الحصول على التعليم، ويعيشون في أماكن غير مناسبة للسكن، ولا يُقدم لهم أكل سوى بقايا الطعام، ويمارسون عملاً غير ملائم للأطفال، ويسافرون وحدهم دون مرافق لهم، أو يسافرون في مجموعات مع أشخاص ليسوا من أقاربهم".

وأضافت: "مصطلح الاستغلال الجنسي يعني أي إساءة استغلال فعلية أو محاولة إساءة استغلال لحالة ضعف، أو لتفاوت في النفوذ أو للثقة من أجل تحقيق مآرب جنسية".

وأشارت إلى أن مؤشرات الاستغلال الجنسي، مرافقة ومراقبة الضحية من المتاجر وتقييد حريتها في التنقل، عدم معرفة اللغة المحلية، ما عدا المفردات المتصلة بالجنس، وجود ما يدل على أن الضحية واقع تحت سيطرة شخص آخر، ولا تستطيع إبراز وثائق تدل على هويتها، وعدم وجود مبالغ نقدية خاصة بها.

وكشفت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، أن التسول إحدى صور الاتجار بالأشخاص.

وقال حساب "مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص" عبر "تويتر": "من مؤشرات الاتجار في أعمال التسول، أن يكونوا أطفالاً أو مسنين، ويتسولون غالباً في الأماكن العامة، وأن تكون لديهم إعاقات جسدية يبدو أنها ناتجة عن البتر، وأن يكونوا أطفالاً من نفس الجنسية، ويتنقلوا في مجموعات، ومعهم عدد قليل من الكبار".

وتابعت: "من المؤشرات أيضاً أن بعضهم قُصر لا يرافقهم أحد، تتم معاقبتهم إذا لم يجمعوا أو يسرقوا ما يكفي من المال، يعيشون مع أشخاص كبار ليسوا آباءهم أو أمهاتهم، يتنقلون يومياً كمجموعات لمسافات طويلة".

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