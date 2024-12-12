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"الأرصاد": طقس مستقر على معظم مناطق المملكة

سماء غائمة جزئياً على المناطق الشمالية والغربية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- طقساً مستقراً على معظم مناطق المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً على المناطق الشمالية والشمالية الغربية للمملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 15-36 كم/ ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-42 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": طقس مستقر على معظم مناطق المملكة
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- طقساً مستقراً على معظم مناطق المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً على المناطق الشمالية والشمالية الغربية للمملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 15-36 كم/ ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-42 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

12 ديسمبر 2017 - 24 ربيع الأول 1439
08:18 AM

"الأرصاد": طقس مستقر على معظم مناطق المملكة

سماء غائمة جزئياً على المناطق الشمالية والغربية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- طقساً مستقراً على معظم مناطق المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً على المناطق الشمالية والشمالية الغربية للمملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 15-36 كم/ ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-42 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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