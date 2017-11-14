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"الأمر بالمعروف" بمكة ينفّذ برنامج الأمن الفكري "اعتدال" برابغ والجموم

تحت شعار "الانتماء واللحمة الوطنية".. فعاليات توعوية وتثقيفية

نفّذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، برنامج الأمن الفكري "اعتدال"، تحت شعار "الانتماء واللحمة الوطنية" بمحافظتيْ رابغ والجموم.
واشتمل البرنامج في رابغ على فعاليات عدة، تضمنت محاضرة بعنوان "خطر التطرف والإرهاب"، ومعرضًا توعويًّا بثّت فيه رسائل تثقيفية وتوعوية عن خطورة الأفكار الضالة والسحر وعلامات الساحر، كما أقيمت ندوة بعنوان "وجوب السمع والطاعة ولزوم الجماعة"، وفعل المصلي المتنقل على شاطئ رابغ.
حضر البرنامج عدد من مسؤولي الجهات الحكومية العسكرية والمدنية، وعدد من منسوبي الجهات الحكومية، وطلاب المجمعات التعليمية.
وفي ذات السياق أقام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة، البرنامج بمحافظة الجموم، بحضور محافظها عمران الزهراني، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية بالمحافظة، واشتمل على عرض تعريفي، وتقرير عن أبرز الأعمال التي قامت بها هيئة محافظة الجموم خلال العام ١٤٤٠هـ، وشهد حضورًا لافتًا من قِبَل طلاب المدارس وعدد من منسوبي الجهات الحكومية والعسكرية.
جدير بالذكر أن برنامج الأمن الفكري ينفّذه فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة وفق خطة مُعَدة من قِبَل وحدة الأمن الفكري بالرئاسة العامة ومعتمدة من إمارة المنطقة.
وأكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، حرص الرئاسة العامة بأن تقام هذه المحاضرات والندوات في كل المحافظات التابعة لفرع منطقة مكة المكرمة؛ حيث تأتي هذه البرامج بتوجيهات ومتابعة ودعم من قِبَل الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، ضمن خطط وبرامج الرئاسة العامة ممثلة في وحدة الأمن الفكري لمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله، وتطويع التقنيات الحديثة وبرامج التواصل لتحصين المجتمع وتعزيز اللحمة الوطنية.

الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برنامج الأمن الفكري مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الأمر بالمعروف" بمكة ينفّذ برنامج الأمن الفكري "اعتدال" برابغ والجموم
سبق

نفّذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، برنامج الأمن الفكري "اعتدال"، تحت شعار "الانتماء واللحمة الوطنية" بمحافظتيْ رابغ والجموم.
واشتمل البرنامج في رابغ على فعاليات عدة، تضمنت محاضرة بعنوان "خطر التطرف والإرهاب"، ومعرضًا توعويًّا بثّت فيه رسائل تثقيفية وتوعوية عن خطورة الأفكار الضالة والسحر وعلامات الساحر، كما أقيمت ندوة بعنوان "وجوب السمع والطاعة ولزوم الجماعة"، وفعل المصلي المتنقل على شاطئ رابغ.
حضر البرنامج عدد من مسؤولي الجهات الحكومية العسكرية والمدنية، وعدد من منسوبي الجهات الحكومية، وطلاب المجمعات التعليمية.
وفي ذات السياق أقام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة، البرنامج بمحافظة الجموم، بحضور محافظها عمران الزهراني، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية بالمحافظة، واشتمل على عرض تعريفي، وتقرير عن أبرز الأعمال التي قامت بها هيئة محافظة الجموم خلال العام ١٤٤٠هـ، وشهد حضورًا لافتًا من قِبَل طلاب المدارس وعدد من منسوبي الجهات الحكومية والعسكرية.
جدير بالذكر أن برنامج الأمن الفكري ينفّذه فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة وفق خطة مُعَدة من قِبَل وحدة الأمن الفكري بالرئاسة العامة ومعتمدة من إمارة المنطقة.
وأكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، حرص الرئاسة العامة بأن تقام هذه المحاضرات والندوات في كل المحافظات التابعة لفرع منطقة مكة المكرمة؛ حيث تأتي هذه البرامج بتوجيهات ومتابعة ودعم من قِبَل الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، ضمن خطط وبرامج الرئاسة العامة ممثلة في وحدة الأمن الفكري لمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله، وتطويع التقنيات الحديثة وبرامج التواصل لتحصين المجتمع وتعزيز اللحمة الوطنية.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
11:07 AM

"الأمر بالمعروف" بمكة ينفّذ برنامج الأمن الفكري "اعتدال" برابغ والجموم

تحت شعار "الانتماء واللحمة الوطنية".. فعاليات توعوية وتثقيفية

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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نفّذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، برنامج الأمن الفكري "اعتدال"، تحت شعار "الانتماء واللحمة الوطنية" بمحافظتيْ رابغ والجموم.
واشتمل البرنامج في رابغ على فعاليات عدة، تضمنت محاضرة بعنوان "خطر التطرف والإرهاب"، ومعرضًا توعويًّا بثّت فيه رسائل تثقيفية وتوعوية عن خطورة الأفكار الضالة والسحر وعلامات الساحر، كما أقيمت ندوة بعنوان "وجوب السمع والطاعة ولزوم الجماعة"، وفعل المصلي المتنقل على شاطئ رابغ.
حضر البرنامج عدد من مسؤولي الجهات الحكومية العسكرية والمدنية، وعدد من منسوبي الجهات الحكومية، وطلاب المجمعات التعليمية.
وفي ذات السياق أقام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة، البرنامج بمحافظة الجموم، بحضور محافظها عمران الزهراني، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية بالمحافظة، واشتمل على عرض تعريفي، وتقرير عن أبرز الأعمال التي قامت بها هيئة محافظة الجموم خلال العام ١٤٤٠هـ، وشهد حضورًا لافتًا من قِبَل طلاب المدارس وعدد من منسوبي الجهات الحكومية والعسكرية.
جدير بالذكر أن برنامج الأمن الفكري ينفّذه فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة وفق خطة مُعَدة من قِبَل وحدة الأمن الفكري بالرئاسة العامة ومعتمدة من إمارة المنطقة.
وأكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، حرص الرئاسة العامة بأن تقام هذه المحاضرات والندوات في كل المحافظات التابعة لفرع منطقة مكة المكرمة؛ حيث تأتي هذه البرامج بتوجيهات ومتابعة ودعم من قِبَل الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، ضمن خطط وبرامج الرئاسة العامة ممثلة في وحدة الأمن الفكري لمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله، وتطويع التقنيات الحديثة وبرامج التواصل لتحصين المجتمع وتعزيز اللحمة الوطنية.

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