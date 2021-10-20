إبراهيم المهنا يحقق المركز الأول لفئة "تي4" برالي القصيم

سائق فريق قوى الأمن نجح من إنهاء مسافة تبلغ 500 كيلومتر

حقق سائق فريق نادي ضباط قوى الأمن إبراهيم المهنا بطولة فئة "تي4" في بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، بعد أن نجح في إنهاء رالي القصيم الذي امتد لمسافة تبلغ نحو 500 كيلومتر.

وتمكن "المهنا" من قطع المسافة بزمن 6 ساعات و43 دقيقة و33 ثانية، بمساعدة ملاحه أسامة السند، والمساعد رائد أبوذيب.

وكان أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز قد توّج الفائزين في الرالي، أمس السبت، في الحفل الذي أقيم في مدينة التمور بمدينة بريدة.

ونجح "المهنا" في الوصول إلى المركز 32 في الترتيب العام من أصل 90 مشاركاً، حيث استطاع التغلّب على رمال المنطقة القاهرة وتجاوز أكثر من منتصف عدد السيارات المشاركة رغم توقفه أكثر من مرة لمساعدة زملائه العالقين وسط الرمال.

ورغم الأعطال التي عانى منها "المهنا" ومساعداه خلال المرحلتين الخاصتين، التي تمثلت في ارتفاع درجة حرارة محرك شاحنته بسبب عامل الجو، إلا أن مساعديه تمكنا من تجاوز ذلك.

ويستعد "المهنا" الشهر المقبل للمشاركة في الجولة الثالثة من البطولة التي ستقام في مدينة نيوم، إذ يأمل الفريق في تحقيق مركز متقدم في الترتيب العام، بعد أن حسم لقب البطولة في فئته.

يُذكر أن مشاركة الفريق في البطولة تأتي ضمن تحضيراته للمشاركة في الحدث المرتقب في السعودية وهو استضافة رالي داكار العالمي يناير المقبل.