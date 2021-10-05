"مدن" تستعرض دعمها سلاسل إمداد الطاقة المتجددة بالمملكة خلال "ويتيكس" دبي

ضمن استراتيجيتها لتمكين الصناعة وزيادة المحتوى المحلي تماشياً مع رؤية 2030

شاركت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، في الدورة "23" لمعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس" دبي للطاقة الشمسية تحت عنوان "الطاقة والاستدامة"، والمُقرّر عقده خلال الفترة من 5 - 7 أكتوبر 2021م بمركز دبي للمعارض "إكسبو".

وقال مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي للهيئة قصي العبدالكريم: "مدن" تشارك في المعرض تحت مظلة مبادرة "استثمر في السعودية" بهدف استعراض المشروعات والمزايا والخدمات والمُحفزّات الاستثمارية المُقدّمة بالمدن الصناعية، ضمن استراتيجيتها لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

وأضاف: المعرض يعدُ أحد أكبر المعارض المُتخصّصة في المنطقة بمشاركة أكثر من 1200 شركة من 55 دولة، وهو ما يُمثّل منصة مهمة للمصنعين والمستثمرين والشركات والوكلاء التجاريين من مختلف دول العالم لعرض التقنيات الحديثة وتبادل الخبرات وبناء الشراكات في المجالات والأنشطة المتنوعة في قطاع الطاقة.

وأردف: "مدن" توفر لشركائها بيئة استثمارية مُثلى مدعمة بجميع الخدمات والمنتجات الصناعية التي تواكب نظيراتها على مستوى العالم، من أجل جذب وتوطين الاستثمارات ذات القيمة المضافة، وطبقاً للمبادرات المُسندة إليها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب".:

وتابع: المدن الصناعية تضم 23 مصنعاً على مساحة إجمالية تتجاوز 360 ألف م ² مُوزّعة على 12 مدينة صناعية، إضافة إلى الاستثمارات ذات الصلة بالطاقة المتجددة في المدن الصناعية الخاصة التي تشرف عليها "مدن".

وقال "العبدالكريم": أبرز منتجات هذه المصانع يتمثّل في إنتاج ألواح الخلايا الشمسية، وألواح رقيقة لتوليد الطاقة الشمسية، وشرائح الطاقة الشمسية، وأنظمة الطاقة الشمسية، ووحدات الإنارة الداخلية والخارجية، ومنظومات شحن بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية والشمسية للإنارة، ومحولات التيار، وشاشات عرض البيانات، والحوامل المعدنية لألواح توليد الطاقة الشمسية وغيرها من المنتجات الداعمة لسلاسل إمداد قطاع الطاقة المتجددة.

وأكد أن هذه المصانع تسهم في دعم قطاع الطاقة المتجددة بالمملكة من خلال تمكين سلاسل الإمداد وتوطين المُكونّات الرئيسة له باعتباره من القطاعات الاستراتيجية الهامة للاقتصاد الوطني، التي تسهم بها "مدن" في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة للوصول إلى المزيج الأمثل للطاقة بالمملكة.

وأضاف: "مدن"، في سبيل دعمها لروّاد ورائدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ أتاحت لهم إمكانية الاستفادة من منتجها المصانع الجاهزة لإنتاج مستلزمات الطاقة المتجددة التي تُشكّل فرصاً استثمارية كبرى، خاصة مع الإجراءات المُيسّرة والمُحفزّات التي تسهم في تحقيق الاستدامة والنمو والازدهار لهذا القطاع المهم".

وأردف: "مدن" قامت مؤخراً بتخصيص 12 مليون م ² لوزارة الطاقة لتطوير محطتين للطاقة المتجددة بسعة 600 ميجاوات في المدينة الصناعية الثالثة بجدة، وكذلك المدينة الصناعية برابغ.

وتابع: تصنيع المنتجات الداعمة والمُمكّنة لصناعات الطاقة المتجددة يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمملكة، ويُعزّز مساعي الحفاظ على البيئة، نظراً لأنها قائمة على استخدام الموارد الطبيعية التي لا تنفذ وتتجدد باستمرار مثل الرياح والمياه والشمس المتوافرة في معظم أوقات العام بالمملكة.

وتهتم "مدن" منذ انطلاقتها عام 2001 بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تشرف اليوم على 36 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من أربعة آلاف مصنع بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس.