شرطة الرياض تطيح بـ 5 امتهنوا سرقة إطارات المركبات من أمام المنازل

عُثر داخل مستودع يديره أحدهم على مسروقات بقيمة 300 ألف ريال

أفاد مساعد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على تشكيلٍ عصابي مكون من خمسة أشخاص (مواطن وأربعة مخالفين لنظام الإقامة، اثنان من الجنسية الفلسطينية ، وآخران من الجنسيتين السورية واليمنية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث).

وأشار "الكريديس" إلى تورط المتهمين بارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت بسرقة إطارات المركبات المتوقفة أمام المنازل بعد العبث بكاميرات المراقبة وإتلافها، استولوا خلالها على أكثر من (400) إطار ، وامتهنوا بيعها بعد تخزينها في مستودع يديره أحدهم بحي الغرابي وسط مدينة الرياض، وعثر بداخله على مجموعة من الإطارات المسروقة (تم استردادها وتسليمها لمالكيها)، فيما بلغ إجمالي قيمة المسروقات (300,000) ريال.

وأضاف: تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة