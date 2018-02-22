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مصدر مسؤول: برنامج "تحسين نمط الحياة" لا يزال قيد الدراسة ولم يتم اعتماده

قال إنه لا يحق لرئيس الهيئة العامة للترفيه التصريح عن ذلك

صرح مصدر مسؤول لوكالة الأنباء السعودية، أن برنامج تحسين نمط الحياة لا يزال قيد الدراسة ولم يتم اعتماده بعد، وبالتالي فإنه لا يحق لمعالي رئيس الهيئة العامة للترفيه التصريح عن ذلك بأي حال من الأحوال.

وأهاب المصدر بكافة الوزارات والهيئات والجهات الحكومية بضرورة التقيد التام بصلاحياتها النظامية عند التصريح لوسائل الإعلام، داعياً الوسائل الإعلامية إلى استقاء الأخبار من الجهات الرسمية المختصة وفقاً للصلاحيات والأنظمة الرسمية.

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مصدر مسؤول: برنامج "تحسين نمط الحياة" لا يزال قيد الدراسة ولم يتم اعتماده
سبق

صرح مصدر مسؤول لوكالة الأنباء السعودية، أن برنامج تحسين نمط الحياة لا يزال قيد الدراسة ولم يتم اعتماده بعد، وبالتالي فإنه لا يحق لمعالي رئيس الهيئة العامة للترفيه التصريح عن ذلك بأي حال من الأحوال.

وأهاب المصدر بكافة الوزارات والهيئات والجهات الحكومية بضرورة التقيد التام بصلاحياتها النظامية عند التصريح لوسائل الإعلام، داعياً الوسائل الإعلامية إلى استقاء الأخبار من الجهات الرسمية المختصة وفقاً للصلاحيات والأنظمة الرسمية.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
09:59 PM
اخر تعديل
23 فبراير 2018 - 7 جمادى الآخر 1439
01:52 AM

مصدر مسؤول: برنامج "تحسين نمط الحياة" لا يزال قيد الدراسة ولم يتم اعتماده

قال إنه لا يحق لرئيس الهيئة العامة للترفيه التصريح عن ذلك

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
54
52,442

صرح مصدر مسؤول لوكالة الأنباء السعودية، أن برنامج تحسين نمط الحياة لا يزال قيد الدراسة ولم يتم اعتماده بعد، وبالتالي فإنه لا يحق لمعالي رئيس الهيئة العامة للترفيه التصريح عن ذلك بأي حال من الأحوال.

وأهاب المصدر بكافة الوزارات والهيئات والجهات الحكومية بضرورة التقيد التام بصلاحياتها النظامية عند التصريح لوسائل الإعلام، داعياً الوسائل الإعلامية إلى استقاء الأخبار من الجهات الرسمية المختصة وفقاً للصلاحيات والأنظمة الرسمية.

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