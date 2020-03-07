تعقيم ونظافة "الويكند".. أكثر من 1000 عامل عقموا مدارس البنين والبنات بالطائف

"التعليم" شدد على المقاولين بتوفير أدوات ومستلزمات النظافة الصحية والمعقمات

شددت إدارة تعليم الطائف على مقاولي النظافة بتوفير كل أدوات ومستلزمات النظافة الصحية والمعقمات لجميع المدارس بنين وبنات، وذلك ضمن جهود الإدارة الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وكثفت الجهود بأكثر من 1000 عامل، قاموا بأعمال الرش والتعقيم والنظافة لجميع مدارس تعليم الطائف خلال إجازة نهاية الأسبوع، بإشراف من المدير العام لتعليم الطائف طلال اللهيبي، ومتابعة ميدانية من إدارة المشاريع والصيانة بإدارة المباني.

فيما لا تزال الجهود مستمرة من المعلمين والمعلمات بمتابعة الطلاب والطالبات بصفة مستمرة، والحرص على توفير البيئة التعليمية المناسبة لهم، ليواصلوا المسيرة العلمية بكل جدٍ وتفوق.