النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تعقيم ونظافة "الويكند".. أكثر من 1000 عامل عقموا مدارس البنين والبنات بالطائف

"التعليم" شدد على المقاولين بتوفير أدوات ومستلزمات النظافة الصحية والمعقمات

شددت إدارة تعليم الطائف على مقاولي النظافة بتوفير كل أدوات ومستلزمات النظافة الصحية والمعقمات لجميع المدارس بنين وبنات، وذلك ضمن جهود الإدارة الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وكثفت الجهود بأكثر من 1000 عامل، قاموا بأعمال الرش والتعقيم والنظافة لجميع مدارس تعليم الطائف خلال إجازة نهاية الأسبوع، بإشراف من المدير العام لتعليم الطائف طلال اللهيبي، ومتابعة ميدانية من إدارة المشاريع والصيانة بإدارة المباني.

فيما لا تزال الجهود مستمرة من المعلمين والمعلمات بمتابعة الطلاب والطالبات بصفة مستمرة، والحرص على توفير البيئة التعليمية المناسبة لهم، ليواصلوا المسيرة العلمية بكل جدٍ وتفوق.

فيروس كورونا الجديد وزارة التعليم الطائف تعليم الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تعقيم ونظافة "الويكند".. أكثر من 1000 عامل عقموا مدارس البنين والبنات بالطائف
سبق

شددت إدارة تعليم الطائف على مقاولي النظافة بتوفير كل أدوات ومستلزمات النظافة الصحية والمعقمات لجميع المدارس بنين وبنات، وذلك ضمن جهود الإدارة الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وكثفت الجهود بأكثر من 1000 عامل، قاموا بأعمال الرش والتعقيم والنظافة لجميع مدارس تعليم الطائف خلال إجازة نهاية الأسبوع، بإشراف من المدير العام لتعليم الطائف طلال اللهيبي، ومتابعة ميدانية من إدارة المشاريع والصيانة بإدارة المباني.

فيما لا تزال الجهود مستمرة من المعلمين والمعلمات بمتابعة الطلاب والطالبات بصفة مستمرة، والحرص على توفير البيئة التعليمية المناسبة لهم، ليواصلوا المسيرة العلمية بكل جدٍ وتفوق.

07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
09:52 PM

تعقيم ونظافة "الويكند".. أكثر من 1000 عامل عقموا مدارس البنين والبنات بالطائف

"التعليم" شدد على المقاولين بتوفير أدوات ومستلزمات النظافة الصحية والمعقمات

A A A
متعب البقمي - الطائف
1
2,669

شددت إدارة تعليم الطائف على مقاولي النظافة بتوفير كل أدوات ومستلزمات النظافة الصحية والمعقمات لجميع المدارس بنين وبنات، وذلك ضمن جهود الإدارة الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وكثفت الجهود بأكثر من 1000 عامل، قاموا بأعمال الرش والتعقيم والنظافة لجميع مدارس تعليم الطائف خلال إجازة نهاية الأسبوع، بإشراف من المدير العام لتعليم الطائف طلال اللهيبي، ومتابعة ميدانية من إدارة المشاريع والصيانة بإدارة المباني.

فيما لا تزال الجهود مستمرة من المعلمين والمعلمات بمتابعة الطلاب والطالبات بصفة مستمرة، والحرص على توفير البيئة التعليمية المناسبة لهم، ليواصلوا المسيرة العلمية بكل جدٍ وتفوق.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,041
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,967
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,060
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,196

المقالات

سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي
الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

صالح مطر الغامدي
أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير
اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة