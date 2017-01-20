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الهلال : الرئيس تعافى من فيروس "كورونا " .. والفريق يكثف تحضيراته لمباراة الباطن

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، اليوم الأربعاء، تحضيراته لمواجهة نظيره الباطن، الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك على أرض ملعب نادي الباطن بحفر الباطن .

وشرح مدرب الأزرق "جارديم" عددًا من الجمل التكتيكية وشهدت الحصة التدريبية متابعة رئيس نادي الهلال فهد بن نافل بعد تعافيه من فيروس كورونا.

يُذكر أن الهلال يأتي في المركز الرابع في سلم الترتيب برصيد 30 نقطة .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال : الرئيس تعافى من فيروس "كورونا " .. والفريق يكثف تحضيراته لمباراة الباطن
سبق

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، اليوم الأربعاء، تحضيراته لمواجهة نظيره الباطن، الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك على أرض ملعب نادي الباطن بحفر الباطن .

وشرح مدرب الأزرق "جارديم" عددًا من الجمل التكتيكية وشهدت الحصة التدريبية متابعة رئيس نادي الهلال فهد بن نافل بعد تعافيه من فيروس كورونا.

يُذكر أن الهلال يأتي في المركز الرابع في سلم الترتيب برصيد 30 نقطة .

19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
10:21 PM

الهلال : الرئيس تعافى من فيروس "كورونا " .. والفريق يكثف تحضيراته لمباراة الباطن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، اليوم الأربعاء، تحضيراته لمواجهة نظيره الباطن، الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك على أرض ملعب نادي الباطن بحفر الباطن .

وشرح مدرب الأزرق "جارديم" عددًا من الجمل التكتيكية وشهدت الحصة التدريبية متابعة رئيس نادي الهلال فهد بن نافل بعد تعافيه من فيروس كورونا.

يُذكر أن الهلال يأتي في المركز الرابع في سلم الترتيب برصيد 30 نقطة .

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