الهلال : الرئيس تعافى من فيروس "كورونا " .. والفريق يكثف تحضيراته لمباراة الباطن

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، اليوم الأربعاء، تحضيراته لمواجهة نظيره الباطن، الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك على أرض ملعب نادي الباطن بحفر الباطن .

وشرح مدرب الأزرق "جارديم" عددًا من الجمل التكتيكية وشهدت الحصة التدريبية متابعة رئيس نادي الهلال فهد بن نافل بعد تعافيه من فيروس كورونا.

يُذكر أن الهلال يأتي في المركز الرابع في سلم الترتيب برصيد 30 نقطة .