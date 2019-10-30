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"منصة أفكار" .. تطبيق إلكتروني يقود سلوى حمدي إلى منصة التتويج بالصحة

جائزة تهدف إلى تشجيع منسوبي الوزارة على تحقيق رؤيتها واكتشاف الكفاءات

فازت الموظفة سلوى حمدي؛ التي تعمل أخصائية علاج طبيعي بمستشفى الطوال العام، بجائزة الرواد في موسمها الثاني على مستوى المملكة التي يقيمها مركز الإبداع بوزارة الصحة تحت عنوان "أفكار تعطي حياة".

وصعدت سلوى الحمدي؛ منصة التتويج ضمن المراكز العشرة الأولى على مستوى المملكة بمبادرتها الرائدة "منصة أفكار"، وهو تطبيق إلكتروني يضم فريقاً تطوعياً يهدف للنهوض برسالة علم العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي، ويهدف التطبيق للنهوض بجودة التوعية الصحية والتعليم الطبي فيما يتعلق بتخصصات التأهيل الطبي بشكل عام والعلاج الطبيعي بشكل خاص.

هذا وشاركت "صحة جازان" بـــــ 20 مبادرة وفكرة إبداعية من منسوبيها من المرافق الصحية كافة بالمنطقة، تأهلت منها 3 مبادرات لمرحلة ما قبل النهائي، لـ: فهد حمدي من مستشفى الأمل والصحة النفسية، وإبراهيم عتودي من القطاع الشمالي، وسلوى حمدي من مستشفى الطوال؛ لتحقق الأخيرة الفوز ممثلةً لـ "صحة جازان".

وتهدف الجائزة إلى تشجيع منسوبي وزارة الصحة على المشاركة في تحقيق رؤية وزارة الصحة من خلال اكتشاف الكفاءات واستثمار أفضل المبادرات والمشاريع ذات القيمة والجودة العالية على أرض الواقع.

منصة أفكار مستشفى الطوال العام أفكار تعطي حياة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"منصة أفكار" .. تطبيق إلكتروني يقود سلوى حمدي إلى منصة التتويج بالصحة
سبق

فازت الموظفة سلوى حمدي؛ التي تعمل أخصائية علاج طبيعي بمستشفى الطوال العام، بجائزة الرواد في موسمها الثاني على مستوى المملكة التي يقيمها مركز الإبداع بوزارة الصحة تحت عنوان "أفكار تعطي حياة".

وصعدت سلوى الحمدي؛ منصة التتويج ضمن المراكز العشرة الأولى على مستوى المملكة بمبادرتها الرائدة "منصة أفكار"، وهو تطبيق إلكتروني يضم فريقاً تطوعياً يهدف للنهوض برسالة علم العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي، ويهدف التطبيق للنهوض بجودة التوعية الصحية والتعليم الطبي فيما يتعلق بتخصصات التأهيل الطبي بشكل عام والعلاج الطبيعي بشكل خاص.

هذا وشاركت "صحة جازان" بـــــ 20 مبادرة وفكرة إبداعية من منسوبيها من المرافق الصحية كافة بالمنطقة، تأهلت منها 3 مبادرات لمرحلة ما قبل النهائي، لـ: فهد حمدي من مستشفى الأمل والصحة النفسية، وإبراهيم عتودي من القطاع الشمالي، وسلوى حمدي من مستشفى الطوال؛ لتحقق الأخيرة الفوز ممثلةً لـ "صحة جازان".

وتهدف الجائزة إلى تشجيع منسوبي وزارة الصحة على المشاركة في تحقيق رؤية وزارة الصحة من خلال اكتشاف الكفاءات واستثمار أفضل المبادرات والمشاريع ذات القيمة والجودة العالية على أرض الواقع.

30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441
12:48 PM

"منصة أفكار" .. تطبيق إلكتروني يقود سلوى حمدي إلى منصة التتويج بالصحة

جائزة تهدف إلى تشجيع منسوبي الوزارة على تحقيق رؤيتها واكتشاف الكفاءات

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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فازت الموظفة سلوى حمدي؛ التي تعمل أخصائية علاج طبيعي بمستشفى الطوال العام، بجائزة الرواد في موسمها الثاني على مستوى المملكة التي يقيمها مركز الإبداع بوزارة الصحة تحت عنوان "أفكار تعطي حياة".

وصعدت سلوى الحمدي؛ منصة التتويج ضمن المراكز العشرة الأولى على مستوى المملكة بمبادرتها الرائدة "منصة أفكار"، وهو تطبيق إلكتروني يضم فريقاً تطوعياً يهدف للنهوض برسالة علم العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي، ويهدف التطبيق للنهوض بجودة التوعية الصحية والتعليم الطبي فيما يتعلق بتخصصات التأهيل الطبي بشكل عام والعلاج الطبيعي بشكل خاص.

هذا وشاركت "صحة جازان" بـــــ 20 مبادرة وفكرة إبداعية من منسوبيها من المرافق الصحية كافة بالمنطقة، تأهلت منها 3 مبادرات لمرحلة ما قبل النهائي، لـ: فهد حمدي من مستشفى الأمل والصحة النفسية، وإبراهيم عتودي من القطاع الشمالي، وسلوى حمدي من مستشفى الطوال؛ لتحقق الأخيرة الفوز ممثلةً لـ "صحة جازان".

وتهدف الجائزة إلى تشجيع منسوبي وزارة الصحة على المشاركة في تحقيق رؤية وزارة الصحة من خلال اكتشاف الكفاءات واستثمار أفضل المبادرات والمشاريع ذات القيمة والجودة العالية على أرض الواقع.

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