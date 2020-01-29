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"كورونا" يحوّل وجهته إلى السودان.. إصابة مواطنين عائدين من الصين

الأول قدِم عبر إثيوبيا والثاني مرّ بمصر

أعلن وزير الصحة السوداني أكرم التوم، اليوم الأربعاء، الاشتباه في إصابة مواطنين عائدَين من الصين بفيروس "كورونا" المستجد.

وأوضح "التوم" أن إحدى الحالتين في ولاية الخرطوم، والثانية في ولاية الجزيرة، وفقاً لـ"سبوتنيك".

أضاف أن المواطنين قدِما من الصين، الأول عبر إثيوبيا، والثاني عبر مصر.

وبيّن وزير الصحة أن الإصابتين رُصِدتا عن طريق غرفة المتابعة والرصد في مطار الخرطوم.

فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" يحوّل وجهته إلى السودان.. إصابة مواطنين عائدين من الصين
سبق

أعلن وزير الصحة السوداني أكرم التوم، اليوم الأربعاء، الاشتباه في إصابة مواطنين عائدَين من الصين بفيروس "كورونا" المستجد.

وأوضح "التوم" أن إحدى الحالتين في ولاية الخرطوم، والثانية في ولاية الجزيرة، وفقاً لـ"سبوتنيك".

أضاف أن المواطنين قدِما من الصين، الأول عبر إثيوبيا، والثاني عبر مصر.

وبيّن وزير الصحة أن الإصابتين رُصِدتا عن طريق غرفة المتابعة والرصد في مطار الخرطوم.

29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441
04:26 PM

"كورونا" يحوّل وجهته إلى السودان.. إصابة مواطنين عائدين من الصين

الأول قدِم عبر إثيوبيا والثاني مرّ بمصر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير الصحة السوداني أكرم التوم، اليوم الأربعاء، الاشتباه في إصابة مواطنين عائدَين من الصين بفيروس "كورونا" المستجد.

وأوضح "التوم" أن إحدى الحالتين في ولاية الخرطوم، والثانية في ولاية الجزيرة، وفقاً لـ"سبوتنيك".

أضاف أن المواطنين قدِما من الصين، الأول عبر إثيوبيا، والثاني عبر مصر.

وبيّن وزير الصحة أن الإصابتين رُصِدتا عن طريق غرفة المتابعة والرصد في مطار الخرطوم.

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