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مصاب بالتوحد.. الاحتلال يقتل فلسطينياً أعزل في القدس

الشرطة لم تؤكد حمله سلاحاً

قتلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي فلسطينياً بالرصاص في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، اليوم (السبت)؛ للاشتباه في أنه يحمل سلاحًا، لكن وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أنه تبين لاحقًا أنه كان أعزل.

وبين المتحدث باسم شرطة الاحتلال ميكي روزنفيلد، أن "ضابطاً فتح النار على الشاب الفلسطيني أثناء مطاردة أعقبت الاشتباه به"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف: الفلسطيني القتيل من سكان القدس الشرقية.

ولم تؤكد الشرطة للصحفيين إن كان مسلحًا، لكن القناة الثالثة عشرة الإخبارية الإسرائيلية أشارت إلى أنه لم يكن يحمل سلاحًا، وربما كان يعاني من مرض التوحد.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مصاب بالتوحد.. الاحتلال يقتل فلسطينياً أعزل في القدس
سبق

قتلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي فلسطينياً بالرصاص في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، اليوم (السبت)؛ للاشتباه في أنه يحمل سلاحًا، لكن وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أنه تبين لاحقًا أنه كان أعزل.

وبين المتحدث باسم شرطة الاحتلال ميكي روزنفيلد، أن "ضابطاً فتح النار على الشاب الفلسطيني أثناء مطاردة أعقبت الاشتباه به"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف: الفلسطيني القتيل من سكان القدس الشرقية.

ولم تؤكد الشرطة للصحفيين إن كان مسلحًا، لكن القناة الثالثة عشرة الإخبارية الإسرائيلية أشارت إلى أنه لم يكن يحمل سلاحًا، وربما كان يعاني من مرض التوحد.

30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
03:26 PM

مصاب بالتوحد.. الاحتلال يقتل فلسطينياً أعزل في القدس

الشرطة لم تؤكد حمله سلاحاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,665

قتلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي فلسطينياً بالرصاص في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، اليوم (السبت)؛ للاشتباه في أنه يحمل سلاحًا، لكن وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أنه تبين لاحقًا أنه كان أعزل.

وبين المتحدث باسم شرطة الاحتلال ميكي روزنفيلد، أن "ضابطاً فتح النار على الشاب الفلسطيني أثناء مطاردة أعقبت الاشتباه به"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف: الفلسطيني القتيل من سكان القدس الشرقية.

ولم تؤكد الشرطة للصحفيين إن كان مسلحًا، لكن القناة الثالثة عشرة الإخبارية الإسرائيلية أشارت إلى أنه لم يكن يحمل سلاحًا، وربما كان يعاني من مرض التوحد.

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