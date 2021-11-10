النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 38 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 59 خلال الـ 24 ساعة الماضية

لجنة السلامة المرورية في الباحة تعقد اجتماعها الثاني برئاسة أمير المنطقة

انخفاض الإصابات والوفيات بعد معالجة 34 موقعاً وإغلاق 18 فتحة دوران

عقدت لجنة السلامة المرورية ثاني اجتماعاتها برئاسة سمو أمير منطقة الباحة، بعضوية 13 جهة من الجهات ذات العلاقة، ونتج عن ذلك عدد من التوصيات التي تهم السلامة المرورية بالمنطقة، بحسب "الإخبارية".

واطلعت اللجنة على إحصائيات الحوادث المرورية خلال ‏الأشهر العشرة الميلادية من العام الماضي مقارنة بالعام الحالي، واتضح أن هناك انخفاضاً في عدد المصابين بنسبة 4% ‏والمتوفين بنسبة 8%.

كما اطلعت على ما تمّ إنجازه من قِبل اللجان الفرعية على مستوى المحافظات وتمّت مناقشة ما تمّ رصده من النقاط السوداء، ووضع الحلول المقترحة، ومن ضمنها 34 موقعاً تمّت معالجتها، كما تمّ إغلاق 18 فتحة دوران و34 موقعاً كانت تشكّل خطورة على السلامة المرورية.

وتمّ تعديل 14 مساراً بالمنطقة ‏في بعض التقاطعات والإشارات الضوئية لتسهيل الحركة المرورية، ولاسيما أن المنطقة تشهد إقبالاً كبيراً من الزوّار والسياح خلال فترة الصيف.

‏وكذلك، تمّ تشغيل عدد مدرستين للنساء لتعليم قيادة المركبات، كما تضمن الاجتماع التركيز على دور الجهات التعليمية والإعلامية في رفع مستوى الوعي مستخدمي الطريق، ومناقشة الحلول اللازمة لمعالجة حوادث الدهس والحيوانات السائبة في المنطقة وتكليف الجهات بوضع الحلول اللازمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لجنة السلامة المرورية في الباحة تعقد اجتماعها الثاني برئاسة أمير المنطقة
سبق

عقدت لجنة السلامة المرورية ثاني اجتماعاتها برئاسة سمو أمير منطقة الباحة، بعضوية 13 جهة من الجهات ذات العلاقة، ونتج عن ذلك عدد من التوصيات التي تهم السلامة المرورية بالمنطقة، بحسب "الإخبارية".

واطلعت اللجنة على إحصائيات الحوادث المرورية خلال ‏الأشهر العشرة الميلادية من العام الماضي مقارنة بالعام الحالي، واتضح أن هناك انخفاضاً في عدد المصابين بنسبة 4% ‏والمتوفين بنسبة 8%.

كما اطلعت على ما تمّ إنجازه من قِبل اللجان الفرعية على مستوى المحافظات وتمّت مناقشة ما تمّ رصده من النقاط السوداء، ووضع الحلول المقترحة، ومن ضمنها 34 موقعاً تمّت معالجتها، كما تمّ إغلاق 18 فتحة دوران و34 موقعاً كانت تشكّل خطورة على السلامة المرورية.

وتمّ تعديل 14 مساراً بالمنطقة ‏في بعض التقاطعات والإشارات الضوئية لتسهيل الحركة المرورية، ولاسيما أن المنطقة تشهد إقبالاً كبيراً من الزوّار والسياح خلال فترة الصيف.

‏وكذلك، تمّ تشغيل عدد مدرستين للنساء لتعليم قيادة المركبات، كما تضمن الاجتماع التركيز على دور الجهات التعليمية والإعلامية في رفع مستوى الوعي مستخدمي الطريق، ومناقشة الحلول اللازمة لمعالجة حوادث الدهس والحيوانات السائبة في المنطقة وتكليف الجهات بوضع الحلول اللازمة.

10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443
01:36 PM

لجنة السلامة المرورية في الباحة تعقد اجتماعها الثاني برئاسة أمير المنطقة

انخفاض الإصابات والوفيات بعد معالجة 34 موقعاً وإغلاق 18 فتحة دوران

A A A
أحمد العبدالله - الباحة
1
499

عقدت لجنة السلامة المرورية ثاني اجتماعاتها برئاسة سمو أمير منطقة الباحة، بعضوية 13 جهة من الجهات ذات العلاقة، ونتج عن ذلك عدد من التوصيات التي تهم السلامة المرورية بالمنطقة، بحسب "الإخبارية".

واطلعت اللجنة على إحصائيات الحوادث المرورية خلال ‏الأشهر العشرة الميلادية من العام الماضي مقارنة بالعام الحالي، واتضح أن هناك انخفاضاً في عدد المصابين بنسبة 4% ‏والمتوفين بنسبة 8%.

كما اطلعت على ما تمّ إنجازه من قِبل اللجان الفرعية على مستوى المحافظات وتمّت مناقشة ما تمّ رصده من النقاط السوداء، ووضع الحلول المقترحة، ومن ضمنها 34 موقعاً تمّت معالجتها، كما تمّ إغلاق 18 فتحة دوران و34 موقعاً كانت تشكّل خطورة على السلامة المرورية.

وتمّ تعديل 14 مساراً بالمنطقة ‏في بعض التقاطعات والإشارات الضوئية لتسهيل الحركة المرورية، ولاسيما أن المنطقة تشهد إقبالاً كبيراً من الزوّار والسياح خلال فترة الصيف.

‏وكذلك، تمّ تشغيل عدد مدرستين للنساء لتعليم قيادة المركبات، كما تضمن الاجتماع التركيز على دور الجهات التعليمية والإعلامية في رفع مستوى الوعي مستخدمي الطريق، ومناقشة الحلول اللازمة لمعالجة حوادث الدهس والحيوانات السائبة في المنطقة وتكليف الجهات بوضع الحلول اللازمة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,298
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,072
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,129
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,189

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر
العُهر السياسي والمدلل

العُهر السياسي والمدلل

عبدالرحمن القحطاني
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

علي آل شرمة
أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

بندر مغرم الشهري
التحليل العقاري والتضليل..!

التحليل العقاري والتضليل..!

عبدالرحمن المرشد
قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان
أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة