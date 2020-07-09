مدير تعليم عسير يفتتح فعاليات المخيم الكشفي التطوعي

يستهدف 130 ألف زائر من أهالي وزوار المنطقة

افتتح مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، مساء الأربعاء؛ فعاليات المخيم الكشفي التطوعي.

جاء ذلك ضمن برامج "حُسن الوفادة" الثاني، تحت شعار "تنزه بحذر"، في متنزه وممشى الروضة بأبها، ويستمر إلى الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

وقال رئيس النشاط الكشفي بتعليم المنطقة محمد الهزازي: إن المخيم يستهدف قرابة 130 ألف زائر من أهالي وزوار المنطقة، ويشرف عليه 45 قائدًا وقائدة كشفية على مدار ثمانية أيام، ويحتوي العديد من الأنشطة الكشفية والتوعوية والترفيهية.

وأضاف "الهزازي" أن الفعاليات اليومية تبدأ من الخامسة مساء وحتى الثامنة مساء، ويتخلل الثلاث ساعات فعاليات أبرزها العمل التطوعي والفنون الكشفية وصيفنا ترفيه والإعلام ووسائل التواصل وقصائد شعرية والرسام الصغير، إلى جانب العروض المرئية والشعرية وغيرها من الفعاليات الموجهة للزوار والمصطافين والأهالي.