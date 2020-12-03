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إيطاليا تسجل 23225 إصابة و993 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

10127 إصابة جديدة في إسبانيا والفيروس يقتل 254 شخصًا

سجلت إيطاليا 993 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 23225 إصابة بالفيروس، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية اليوم، إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 58038 حالة وفاة وارتفاع إجمالي عدد الإصابات إلى 1665000 إصابة.

كما سجلت إسبانيا خلال الساعات الـ24 الماضية 254 حالة وفاة و10127 إصابة جديدة بفيروس كورونا (المستجد 19).

وأشارت وزارة الصحة الإسبانية اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت إلى 1675902 إصابةً، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 46038 حالةً.

إيطاليا فيروس كورونا الجديد

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إيطاليا تسجل 23225 إصابة و993 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة
سبق

سجلت إيطاليا 993 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 23225 إصابة بالفيروس، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية اليوم، إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 58038 حالة وفاة وارتفاع إجمالي عدد الإصابات إلى 1665000 إصابة.

كما سجلت إسبانيا خلال الساعات الـ24 الماضية 254 حالة وفاة و10127 إصابة جديدة بفيروس كورونا (المستجد 19).

وأشارت وزارة الصحة الإسبانية اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت إلى 1675902 إصابةً، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 46038 حالةً.

03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442
10:54 PM

إيطاليا تسجل 23225 إصابة و993 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

10127 إصابة جديدة في إسبانيا والفيروس يقتل 254 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت إيطاليا 993 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 23225 إصابة بالفيروس، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية اليوم، إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 58038 حالة وفاة وارتفاع إجمالي عدد الإصابات إلى 1665000 إصابة.

كما سجلت إسبانيا خلال الساعات الـ24 الماضية 254 حالة وفاة و10127 إصابة جديدة بفيروس كورونا (المستجد 19).

وأشارت وزارة الصحة الإسبانية اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت إلى 1675902 إصابةً، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 46038 حالةً.

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