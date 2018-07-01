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"الصحة": 65% نسبة رضى المستفيدين من الخدمات المقدمة في الربع الأول

عبر برنامج "قياس تجربة المريض" الذي أطلقته تماشياً مع حراكها التطوري

أعلنت وزارة الصحة، نتائج برنامج قياس تجربة المرضى عن الخدمات المقدمة لهم، مسجلاً نسبة رضى 65% خلال الربع الأول من العام الجاري 2018م.

وأبانت "الصحة" أنه تم خلال هذه الفترة إجراء 340 ألف استبيان، وبلغت نسبة المكتملة منها 45 ألف استبيان بنسبة 13% من مجمل الاستبيانات.

ويتم تغطية جميع مناطق المملكة من خلال 17 رحلة خدمات تُقدّمها الوزارة تشمل المستشفيات (العيادات الخارجية/ التنويم /الطوارئ)، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، وعيادات مكافحة التدخين، والعيادات المتخصصة للقلب، والعيادات المتخصصة للكلى، والعيادات المتخصصة للأورام، والعيادات المتخصصة للسكر، والرعاية الصحية المنزلية، وعيادات الأسنان التخصصية، وقريباً مستشفيات/ مراكز التأهيل الطبي ومستشفيات الصحة النفسية، والعلاج في الخارج، وبرنامج إحالتي، ومركز اتصال 937 وكذلك العلاج بأجر.

وكانت "الصحة" -وفي بادرة إيجابية تتماشى مع الحراك التطويري الذي تشهده الوزارة- قد أطلقت برنامج "قياس تجربة المريض"؛ بهدف تمكين المستفيدين من المرضى وذويهم من المشاركة في تقييم الخدمات المقدمة لهم بعد كل زيارة للمنشآت الصحية.

ويعمل البرنامج وفق آليات علمية عالمية في منهجيات قياس رضا المستفيدين عن الخدمات الصحية، عن طريق طرف ثالث؛ بما يضمن حيادية النتائج ومصداقيتها، ويتم مقارنة نتائجها بمثيلاتها إقليمياً وعالمياً؛ مما سيتيح بشكل أكبر مواكبة التقدم في الخدمات الصحية المرتكزة على المريض واحتياجاته؛ بما ينعكس على حصولهم على أفضل الخدمات الصحية وفق أرقى المعايير.

وفي نفس الوقت يتم دعم هذا البرنامج من خلال المتخصصين في وزارة الصحة، بالتعاون مع أصحاب العلاقة؛ لمعرفة وكشف جوانب الضعف في الخدمات الصحية المقدمة في مختلف المنشآت الصحية والعمل على دراستها، ووضع الآليات لتحسينها وتطويرها بشكل مستمر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": 65% نسبة رضى المستفيدين من الخدمات المقدمة في الربع الأول
سبق

أعلنت وزارة الصحة، نتائج برنامج قياس تجربة المرضى عن الخدمات المقدمة لهم، مسجلاً نسبة رضى 65% خلال الربع الأول من العام الجاري 2018م.

وأبانت "الصحة" أنه تم خلال هذه الفترة إجراء 340 ألف استبيان، وبلغت نسبة المكتملة منها 45 ألف استبيان بنسبة 13% من مجمل الاستبيانات.

ويتم تغطية جميع مناطق المملكة من خلال 17 رحلة خدمات تُقدّمها الوزارة تشمل المستشفيات (العيادات الخارجية/ التنويم /الطوارئ)، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، وعيادات مكافحة التدخين، والعيادات المتخصصة للقلب، والعيادات المتخصصة للكلى، والعيادات المتخصصة للأورام، والعيادات المتخصصة للسكر، والرعاية الصحية المنزلية، وعيادات الأسنان التخصصية، وقريباً مستشفيات/ مراكز التأهيل الطبي ومستشفيات الصحة النفسية، والعلاج في الخارج، وبرنامج إحالتي، ومركز اتصال 937 وكذلك العلاج بأجر.

وكانت "الصحة" -وفي بادرة إيجابية تتماشى مع الحراك التطويري الذي تشهده الوزارة- قد أطلقت برنامج "قياس تجربة المريض"؛ بهدف تمكين المستفيدين من المرضى وذويهم من المشاركة في تقييم الخدمات المقدمة لهم بعد كل زيارة للمنشآت الصحية.

ويعمل البرنامج وفق آليات علمية عالمية في منهجيات قياس رضا المستفيدين عن الخدمات الصحية، عن طريق طرف ثالث؛ بما يضمن حيادية النتائج ومصداقيتها، ويتم مقارنة نتائجها بمثيلاتها إقليمياً وعالمياً؛ مما سيتيح بشكل أكبر مواكبة التقدم في الخدمات الصحية المرتكزة على المريض واحتياجاته؛ بما ينعكس على حصولهم على أفضل الخدمات الصحية وفق أرقى المعايير.

وفي نفس الوقت يتم دعم هذا البرنامج من خلال المتخصصين في وزارة الصحة، بالتعاون مع أصحاب العلاقة؛ لمعرفة وكشف جوانب الضعف في الخدمات الصحية المقدمة في مختلف المنشآت الصحية والعمل على دراستها، ووضع الآليات لتحسينها وتطويرها بشكل مستمر.

01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439
01:27 PM

"الصحة": 65% نسبة رضى المستفيدين من الخدمات المقدمة في الربع الأول

عبر برنامج "قياس تجربة المريض" الذي أطلقته تماشياً مع حراكها التطوري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة، نتائج برنامج قياس تجربة المرضى عن الخدمات المقدمة لهم، مسجلاً نسبة رضى 65% خلال الربع الأول من العام الجاري 2018م.

وأبانت "الصحة" أنه تم خلال هذه الفترة إجراء 340 ألف استبيان، وبلغت نسبة المكتملة منها 45 ألف استبيان بنسبة 13% من مجمل الاستبيانات.

ويتم تغطية جميع مناطق المملكة من خلال 17 رحلة خدمات تُقدّمها الوزارة تشمل المستشفيات (العيادات الخارجية/ التنويم /الطوارئ)، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، وعيادات مكافحة التدخين، والعيادات المتخصصة للقلب، والعيادات المتخصصة للكلى، والعيادات المتخصصة للأورام، والعيادات المتخصصة للسكر، والرعاية الصحية المنزلية، وعيادات الأسنان التخصصية، وقريباً مستشفيات/ مراكز التأهيل الطبي ومستشفيات الصحة النفسية، والعلاج في الخارج، وبرنامج إحالتي، ومركز اتصال 937 وكذلك العلاج بأجر.

وكانت "الصحة" -وفي بادرة إيجابية تتماشى مع الحراك التطويري الذي تشهده الوزارة- قد أطلقت برنامج "قياس تجربة المريض"؛ بهدف تمكين المستفيدين من المرضى وذويهم من المشاركة في تقييم الخدمات المقدمة لهم بعد كل زيارة للمنشآت الصحية.

ويعمل البرنامج وفق آليات علمية عالمية في منهجيات قياس رضا المستفيدين عن الخدمات الصحية، عن طريق طرف ثالث؛ بما يضمن حيادية النتائج ومصداقيتها، ويتم مقارنة نتائجها بمثيلاتها إقليمياً وعالمياً؛ مما سيتيح بشكل أكبر مواكبة التقدم في الخدمات الصحية المرتكزة على المريض واحتياجاته؛ بما ينعكس على حصولهم على أفضل الخدمات الصحية وفق أرقى المعايير.

وفي نفس الوقت يتم دعم هذا البرنامج من خلال المتخصصين في وزارة الصحة، بالتعاون مع أصحاب العلاقة؛ لمعرفة وكشف جوانب الضعف في الخدمات الصحية المقدمة في مختلف المنشآت الصحية والعمل على دراستها، ووضع الآليات لتحسينها وتطويرها بشكل مستمر.

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