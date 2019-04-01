"الرياض" بطل بطولة "نخبة الجامعة السعودية الإلكترونية"

اختتمت الجامعة السعودية الإلكترونية بالرياض مساء يوم السبت الموافق ٣٠ مارس ٢٠١٩م، بطولة النخبة لكرة القدم على مستوى الفروع في نسختها الأولى، والتي أُقيمت على ملعب فندق هوليدي أن بحي الازدهار بالرياض، بحضور مدير الجامعة المكلف الدكتور إبراهيم المعيقل، وحضور السادة وكلاء وعمداء وهيئة التدريس في الجامعة، وعددٍ من الشخصيات المجتمعية التي تمت دعوتها لتلك المناسبة وجمهور غفير ساند الفريقين.

جمعت المباراة النهائية فريقي الرياض والدمام، وانتهت بفوز فريق فرع الرياض بهدف مقابل صفر سجله اللاعب فيصل المطيري ليتوج الرياض بالبطولة.

وحصل أفضل إداري بالبطولة الأستاذ عبدالله المطيري، من فريق تبوك، وحصل على أفضل حارس اللاعب نايف العتيبي، من فريق الدمام، وفاز اللاعب فهد اليامي، من فريق أبها على هداف البطولة بخمسة أهداف، كما حصل اللاعب متعب الخليوي، من فريق الرياض على أفضل لاعب بالبطولة.

وشاركت جمعية إنسان لرعاية الأيتام في فعاليات البطولة التي كانت على هامش المباراة النهائية، بدخول أرضية الملعب مع اللاعبين، حيث قدم مدير الجامعة هدايا تذكارية لهم، وتهدف إنسان من مشاركتها في تلك البطولة وغيرها من المحافل الوطنية والمناسبات العامة، إلى دمج الأبناء في المجتمع وتعزيز العلاقة بمختلف الجهات، ورسم الابتسامة على محياهم وإدخال السرور إلى نفوسهم وإطلاعهم على مستوى مستجدات وعلم الحياة العصرية.

وشارك فريق الصقور لذوي الهمم في لعبة الطائرة قبل بداية الشوط الأول، التي استمتع بها الجمهور، وحرصت الجامعة على مشاركة فريق الصقور من ذوي الهمم في هذه البطولة من منطلق دمجهم في المجتمع، وأيضًا كشف مواهبهم ومهاراتهم التي كانت محل تقدير الجامعة، وبعد ذلك تم تكريمهم، نظير فوزهم على أعضاء التدريس في الجامعة.

وفي نهاية المباراة تُوجهت الفرق الفائزة بمشاركة واستعراض رائع ومثير من فريق نادي ملاك هارلي ديفيدسون الرياض، بدخول كأس البطولة محمولاً على إحدى الدراجات النارية بطريقة مشوقة وتفاعل الجمهور بها، وصاحبها الألعاب النارية والمدافع الورقية التي ظهرت برونق جميل أضافت سرورًا ومتعة في ختام البطولة.

وكرمت الجامعة مشرفي الفرق المشاركة ورعاة البطولة الراعي الإعلامي إذاعة يو أف أم وصحافيو الوطن، وجمعية إنسان ونادي ملاك هارلي ديفيدسون الرياض الراعي المشارك على هذه المشاركة الفعالة والتي له أثر كبير بنجاح البطولة.

من جهة أخرى، أكد الدكتور عمر بن علي الحسون، المشرف العام على البطولة، أن البطولة حققت الهدف المرجو منها، بتعارف طلاب الجامعة في المناطق المختلفة، ونشر الروح الرياضية بين طلابها، والاستفادة من ممارسة الرياضة، مؤكدًا أن هذه البطولة ستُقام كل عام في مدينة من مدن المملكة، وكذلك أطلقنا مسابقة على هامش البطولة مسابقة هاشتاق عن #الجامعة_السعودية_الإلكترونية، بعنوان #مسابقة_البطولة، بهدف التعرف على الجامعة ونوعية التعليم بها، وقد حققت متابعة وتفاعلاً كبيرًا من مختلف أنحاء المملكة.