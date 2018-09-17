مصادر: إنتاج النفط السعودي سيعود بالكامل خلال أسبوعين

بشكل أسرع مما كان متوقعاً.. استعادة 70% من الإنتاج

كشف مصدران مطلعان، اليوم الثلاثاء، أن إنتاج السعودية من النفط سيعود بالكامل بشكل أسرع مما كان متوقعاً بعد هجمات نهاية الأسبوع على منشآت بقيق.

وأضاف المصدر بحسب "رويترز" أن المملكة على وشك استعادة 70 في المائة من الإنتاج البالغ 5.7 ملايين برميل يومياً الذي فقدته في أعقاب الهجمات.

وقال: إن الإنتاج سيعود بالكامل خلال الأسابيع 2-3 القادمة.