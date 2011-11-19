نائب وزير خارجية الكويت: جميع دول مجلس التعاون ستحضر قمة الرياض

"الجار الله" أكد أن هذه "بادرة تبعث على التفاؤل"

نقلت صحيفة " الراي" الكويتية عن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله قوله، أمس الأحد، إن جميع دول مجلس التعاون الخليجي ستحضر القمة الخليجية المقبلة في العاصمة السعودية الرياض.

قال الجار الله إن هذه "بادرة تبعث على التفاؤل".

يُذكر أن السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين أرسلت العام الماضي وزراء ونوابا لرؤساء الوزراء إلى القمة السنوية بدلاً من قادة الدول.

وفرضت الدول الثلاث ومصر عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وتجارية على قطر العضو في مجلس التعاون الخليجي، في خلاف بدأ في يونيو 2017 بسبب دعم الدوحة للإرهاب في المنطقة.

