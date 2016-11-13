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شاهد.. "فيصل بن سلمان" يتفقد سير العمل بمشروع التأهيل البيئي لوادي العقيق

أكد أنه يهدف لاستعادة الهوية التاريخية كأحد مخرجات المخطط الشامل للمدينة

تفقَّد الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، أمس الثلاثاء مشروع التأهيل البيئي لوادي العقيق، وتطوير المناطق المحيطة به، الذي تنفِّذه هيئة تطوير المنطقة.

وتفصيلاً، أكد الأمير فيصل بن سلمان أن مشروع تأهيل وادي العقيق يهدف إلى استعادة الهوية التاريخية كأحد مخرجات المخطط الشامل للمدينة المنورة، وتحسين المحيط العمراني على ضفاف الوادي، وتحقيق الوظيفة الرئيسية منه كمصرف لمياه الأمطار والسيول، بما يجعل بيئته الطبيعية خالية من الملوثات للوصول إلى أعلى معدلات التنمية البيئية، وتوفر الفرص الاستثمارية الجديدة في نطاق حوض الوادي.

وتابع أمير المنطقة سير العمل بالمشروع، الذي تواصل هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة تنفيذ مراحله على نطاق 15 كيلومترًا في داخل المدينة المنورة.

المدينة المنورة أمير المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان وادي العقيق

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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شاهد.. "فيصل بن سلمان" يتفقد سير العمل بمشروع التأهيل البيئي لوادي العقيق
سبق

تفقَّد الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، أمس الثلاثاء مشروع التأهيل البيئي لوادي العقيق، وتطوير المناطق المحيطة به، الذي تنفِّذه هيئة تطوير المنطقة.

وتفصيلاً، أكد الأمير فيصل بن سلمان أن مشروع تأهيل وادي العقيق يهدف إلى استعادة الهوية التاريخية كأحد مخرجات المخطط الشامل للمدينة المنورة، وتحسين المحيط العمراني على ضفاف الوادي، وتحقيق الوظيفة الرئيسية منه كمصرف لمياه الأمطار والسيول، بما يجعل بيئته الطبيعية خالية من الملوثات للوصول إلى أعلى معدلات التنمية البيئية، وتوفر الفرص الاستثمارية الجديدة في نطاق حوض الوادي.

وتابع أمير المنطقة سير العمل بالمشروع، الذي تواصل هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة تنفيذ مراحله على نطاق 15 كيلومترًا في داخل المدينة المنورة.

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
01:52 AM

شاهد.. "فيصل بن سلمان" يتفقد سير العمل بمشروع التأهيل البيئي لوادي العقيق

أكد أنه يهدف لاستعادة الهوية التاريخية كأحد مخرجات المخطط الشامل للمدينة

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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تفقَّد الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، أمس الثلاثاء مشروع التأهيل البيئي لوادي العقيق، وتطوير المناطق المحيطة به، الذي تنفِّذه هيئة تطوير المنطقة.

وتفصيلاً، أكد الأمير فيصل بن سلمان أن مشروع تأهيل وادي العقيق يهدف إلى استعادة الهوية التاريخية كأحد مخرجات المخطط الشامل للمدينة المنورة، وتحسين المحيط العمراني على ضفاف الوادي، وتحقيق الوظيفة الرئيسية منه كمصرف لمياه الأمطار والسيول، بما يجعل بيئته الطبيعية خالية من الملوثات للوصول إلى أعلى معدلات التنمية البيئية، وتوفر الفرص الاستثمارية الجديدة في نطاق حوض الوادي.

وتابع أمير المنطقة سير العمل بالمشروع، الذي تواصل هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة تنفيذ مراحله على نطاق 15 كيلومترًا في داخل المدينة المنورة.

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