النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمانة الطائف تطلق أسماء شهداء الواجب على شوارع سديرة والمحاني

تقديراً لهذه الفئة التي قدمت أرواحها فداءً للوطن الغالي

كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي بتويتر بأن أمانة الطائف أطلقت أسماء شهداء الواجب على عدد من الشوارع بسديرة والمحاني.

ويأتي ذلك تقديراً لهذه الفئة التي قدمت أرواحها فداءً للوطن الغالي مبينة أن الشهيدين هما ماجد عوض شامان العتيبي والشهيد حمد بن سلطان حمد العضياني.

أمانة الطائف

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
أمانة الطائف تطلق أسماء شهداء الواجب على شوارع سديرة والمحاني
سبق

كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي بتويتر بأن أمانة الطائف أطلقت أسماء شهداء الواجب على عدد من الشوارع بسديرة والمحاني.

ويأتي ذلك تقديراً لهذه الفئة التي قدمت أرواحها فداءً للوطن الغالي مبينة أن الشهيدين هما ماجد عوض شامان العتيبي والشهيد حمد بن سلطان حمد العضياني.

17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441
08:26 PM

أمانة الطائف تطلق أسماء شهداء الواجب على شوارع سديرة والمحاني

تقديراً لهذه الفئة التي قدمت أرواحها فداءً للوطن الغالي

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
678

كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي بتويتر بأن أمانة الطائف أطلقت أسماء شهداء الواجب على عدد من الشوارع بسديرة والمحاني.

ويأتي ذلك تقديراً لهذه الفئة التي قدمت أرواحها فداءً للوطن الغالي مبينة أن الشهيدين هما ماجد عوض شامان العتيبي والشهيد حمد بن سلطان حمد العضياني.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,651
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,717
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,365
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,753

كاريكاتير

"أردوغان ومحاولات فاشلة لتعكير صفو ضيوف الرحمن"

المقالات

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة