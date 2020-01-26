مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين إثر إطلاق نار داخل حانة بالولايات المتحدة
وقع الحادث بمدينة هارتسفيل في مقاطعة دارلينغ كاونتي
لقي شخصان مصرعهما وأصيب 7 آخرون، فجر اليوم الأحد، إثر إطلاق نار داخل حانة في ولاية كارولينا الشمالية، جنوب شرقي الولايات المتحدة، طبقاً لـ"أسوشيتد برس". وقال تود هاردي، المحقق في الولاية، إن الحادث وقع في إحدى الحانات بمدينة هارتسفيل في مقاطعة دارلينغ كاونتي، وتسبب بمقتل شخصين وإصابة 7 آخرين. وقال هاردي إنه سيتم في وقت لاحق اليوم الإدلاء بمزيد من المعلومات حول حادثة إطلاق النار، حيث لم ترد تفاصيل بعد بشأن حالات الجرحى أو أسباب وقوع الحادثة، أو عدد المنفذين.
مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين إثر إطلاق نار داخل حانة بالولايات المتحدة
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-01-26
لقي شخصان مصرعهما وأصيب 7 آخرون، فجر اليوم الأحد، إثر إطلاق نار داخل حانة في ولاية كارولينا الشمالية، جنوب شرقي الولايات المتحدة، طبقاً لـ"أسوشيتد برس". وقال تود هاردي، المحقق في الولاية، إن الحادث وقع في إحدى الحانات بمدينة هارتسفيل في مقاطعة دارلينغ كاونتي، وتسبب بمقتل شخصين وإصابة 7 آخرين. وقال هاردي إنه سيتم في وقت لاحق اليوم الإدلاء بمزيد من المعلومات حول حادثة إطلاق النار، حيث لم ترد تفاصيل بعد بشأن حالات الجرحى أو أسباب وقوع الحادثة، أو عدد المنفذين.
26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441
06:24 PM
مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين إثر إطلاق نار داخل حانة بالولايات المتحدة
وقع الحادث بمدينة هارتسفيل في مقاطعة دارلينغ كاونتي
لقي شخصان مصرعهما وأصيب 7 آخرون، فجر اليوم الأحد، إثر إطلاق نار داخل حانة في ولاية كارولينا الشمالية، جنوب شرقي الولايات المتحدة، طبقاً لـ"أسوشيتد برس". وقال تود هاردي، المحقق في الولاية، إن الحادث وقع في إحدى الحانات بمدينة هارتسفيل في مقاطعة دارلينغ كاونتي، وتسبب بمقتل شخصين وإصابة 7 آخرين. وقال هاردي إنه سيتم في وقت لاحق اليوم الإدلاء بمزيد من المعلومات حول حادثة إطلاق النار، حيث لم ترد تفاصيل بعد بشأن حالات الجرحى أو أسباب وقوع الحادثة، أو عدد المنفذين.