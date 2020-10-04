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شاهد.. معتمرون وزوار بعد عودة العمرة: مشاعرنا لا توصف والخدمات رائعة

قدموا شكرهم للقيادة عبر مقطع نشره حساب الشؤون الإسلامية بتويتر

رفع عدد من الزوار والمعتمرين الشكر والتقدير لقيادة المملكة على خدمتهم للإسلام والمسلمين، مؤكدين أن قرار عودة العمرة تدريجيًّا قرار حكيم يتمكّن من خلاله المسلمون من أداء هذه الشعيرة العظيمة في ظل جائحة كورونا بأمن وسلام.

جاء ذلك في تصريحات لهم عقب عقدهم نية العمرة بالمواقيت، نشرها حساب الشؤون الإسلامية بمنصة تويتر، عبّروا خلاله عن مشاعر الفرح والسرور بأداء مناسك العمرة في أول أيامها بعد القرار السامي الكريم بإعادة العمرة تدريجيًّا في ظل فيروس جائحة كورونا المستجد.

وأكدوا أن ما شاهدوه هو مدعاة للفخر والاعتزاز، وألسنتهم تلهج بالدعاء الصادق والثناء جزاء هذه الأعمال، كما ترجمت كلماتهم مدى شوقهم لهذا الفضل الكبير ورغبتهم الجامحة في أداء فريضة العمرة بعد غياب دام نصفَ عام بسبب جائحة كورونا التي أضرّت ببلدان العالم، منوهين إلى قرارات المملكة التي اتخذتها منذ بدء الجائحة وحتى اليوم، والتي تصب في المحافظة على سلامة وصحة الجميع.

يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، قد كلفت، بتوجيه الوزير آل الشيخ، فريقًا متكاملًا يعمل على مدار الساعة في تقديم كل التسهيلات المطلوبة للمعتمرين، سواء ما يتعلق بتهيئة المواقيت ومساجدها ومرافقها والعناية بها، وتعقيمها وصيانتها ونظافتها، وتكليف المراقبين والمراقبات بمتابعة ذلك، وأيضًا ما يتعلّق بتكليف الدعاة للتوعية والإرشاد والإفتاء؛ كي يؤدي المعتمرون مناسك العمرة بيسر وسهولة وفق المنهج النبوي الصحيح.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. معتمرون وزوار بعد عودة العمرة: مشاعرنا لا توصف والخدمات رائعة
سبق

رفع عدد من الزوار والمعتمرين الشكر والتقدير لقيادة المملكة على خدمتهم للإسلام والمسلمين، مؤكدين أن قرار عودة العمرة تدريجيًّا قرار حكيم يتمكّن من خلاله المسلمون من أداء هذه الشعيرة العظيمة في ظل جائحة كورونا بأمن وسلام.

جاء ذلك في تصريحات لهم عقب عقدهم نية العمرة بالمواقيت، نشرها حساب الشؤون الإسلامية بمنصة تويتر، عبّروا خلاله عن مشاعر الفرح والسرور بأداء مناسك العمرة في أول أيامها بعد القرار السامي الكريم بإعادة العمرة تدريجيًّا في ظل فيروس جائحة كورونا المستجد.

وأكدوا أن ما شاهدوه هو مدعاة للفخر والاعتزاز، وألسنتهم تلهج بالدعاء الصادق والثناء جزاء هذه الأعمال، كما ترجمت كلماتهم مدى شوقهم لهذا الفضل الكبير ورغبتهم الجامحة في أداء فريضة العمرة بعد غياب دام نصفَ عام بسبب جائحة كورونا التي أضرّت ببلدان العالم، منوهين إلى قرارات المملكة التي اتخذتها منذ بدء الجائحة وحتى اليوم، والتي تصب في المحافظة على سلامة وصحة الجميع.

يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، قد كلفت، بتوجيه الوزير آل الشيخ، فريقًا متكاملًا يعمل على مدار الساعة في تقديم كل التسهيلات المطلوبة للمعتمرين، سواء ما يتعلق بتهيئة المواقيت ومساجدها ومرافقها والعناية بها، وتعقيمها وصيانتها ونظافتها، وتكليف المراقبين والمراقبات بمتابعة ذلك، وأيضًا ما يتعلّق بتكليف الدعاة للتوعية والإرشاد والإفتاء؛ كي يؤدي المعتمرون مناسك العمرة بيسر وسهولة وفق المنهج النبوي الصحيح.

04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
06:24 PM

شاهد.. معتمرون وزوار بعد عودة العمرة: مشاعرنا لا توصف والخدمات رائعة

قدموا شكرهم للقيادة عبر مقطع نشره حساب الشؤون الإسلامية بتويتر

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عبدالله العنزي - مكة المكرمة
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رفع عدد من الزوار والمعتمرين الشكر والتقدير لقيادة المملكة على خدمتهم للإسلام والمسلمين، مؤكدين أن قرار عودة العمرة تدريجيًّا قرار حكيم يتمكّن من خلاله المسلمون من أداء هذه الشعيرة العظيمة في ظل جائحة كورونا بأمن وسلام.

جاء ذلك في تصريحات لهم عقب عقدهم نية العمرة بالمواقيت، نشرها حساب الشؤون الإسلامية بمنصة تويتر، عبّروا خلاله عن مشاعر الفرح والسرور بأداء مناسك العمرة في أول أيامها بعد القرار السامي الكريم بإعادة العمرة تدريجيًّا في ظل فيروس جائحة كورونا المستجد.

وأكدوا أن ما شاهدوه هو مدعاة للفخر والاعتزاز، وألسنتهم تلهج بالدعاء الصادق والثناء جزاء هذه الأعمال، كما ترجمت كلماتهم مدى شوقهم لهذا الفضل الكبير ورغبتهم الجامحة في أداء فريضة العمرة بعد غياب دام نصفَ عام بسبب جائحة كورونا التي أضرّت ببلدان العالم، منوهين إلى قرارات المملكة التي اتخذتها منذ بدء الجائحة وحتى اليوم، والتي تصب في المحافظة على سلامة وصحة الجميع.

يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، قد كلفت، بتوجيه الوزير آل الشيخ، فريقًا متكاملًا يعمل على مدار الساعة في تقديم كل التسهيلات المطلوبة للمعتمرين، سواء ما يتعلق بتهيئة المواقيت ومساجدها ومرافقها والعناية بها، وتعقيمها وصيانتها ونظافتها، وتكليف المراقبين والمراقبات بمتابعة ذلك، وأيضًا ما يتعلّق بتكليف الدعاة للتوعية والإرشاد والإفتاء؛ كي يؤدي المعتمرون مناسك العمرة بيسر وسهولة وفق المنهج النبوي الصحيح.

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