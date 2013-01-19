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فرنسا تستبق "بريكست" بخطة تحمي مصالحها

تتضمن إجراءات تشريعية وقانونية لحماية الحقوق

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، اليوم الخميس، إطلاق خطة مرتبطة ببريكست دون اتفاق؛ لمواجهة احتمال يبدو أنه لم يعد "غير مرجح" لخروج المملكة المتحدة دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي.

ونقلت "فرانس برس" عن رئيس الحكومة الفرنسية إدوارد فيليب، قوله: "إن مسؤولية حكومتنا هي أن يكون بلدنا مستعداً، وأن تكون مصالح مواطنينا محمية ويجري الدفاع عنها".

وأوضح "فيليب" بعد اجتماع مع عدد من الوزراء، أن هذه الخطة التي أعدت منذ أبريل 2018 تتضمن إجراءات تشريعية وأخرى قانونية، تستهدف العمل على ألا يحدث انقطاع في مسألة الحقوق، وأن تكون حقوق مواطنينا وشركاتنا محمية فعلاً.

وبعد الجمعية الوطنية التي أقرت الخطة أمس، يفترض أن يصادق مجلس الشيوخ نهائياً اليوم، على مشروع القانون، الذي يعد فرنسا لأي شكل قد يتخذه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً لـ"بريكست" دون اتفاق.

ويتعلق الأمر بحماية مصالح الفرنسيين المقيمين في المملكة المتحدة، وضمان وضع للمواطنين البريطانيين في فرنسا، واتخاذ إجراءات لإعادة مراقبة البضائع على الحدود.

الرئيسية/ أخبار العالم

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فرنسا تستبق "بريكست" بخطة تحمي مصالحها
سبق

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، اليوم الخميس، إطلاق خطة مرتبطة ببريكست دون اتفاق؛ لمواجهة احتمال يبدو أنه لم يعد "غير مرجح" لخروج المملكة المتحدة دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي.

ونقلت "فرانس برس" عن رئيس الحكومة الفرنسية إدوارد فيليب، قوله: "إن مسؤولية حكومتنا هي أن يكون بلدنا مستعداً، وأن تكون مصالح مواطنينا محمية ويجري الدفاع عنها".

وأوضح "فيليب" بعد اجتماع مع عدد من الوزراء، أن هذه الخطة التي أعدت منذ أبريل 2018 تتضمن إجراءات تشريعية وأخرى قانونية، تستهدف العمل على ألا يحدث انقطاع في مسألة الحقوق، وأن تكون حقوق مواطنينا وشركاتنا محمية فعلاً.

وبعد الجمعية الوطنية التي أقرت الخطة أمس، يفترض أن يصادق مجلس الشيوخ نهائياً اليوم، على مشروع القانون، الذي يعد فرنسا لأي شكل قد يتخذه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً لـ"بريكست" دون اتفاق.

ويتعلق الأمر بحماية مصالح الفرنسيين المقيمين في المملكة المتحدة، وضمان وضع للمواطنين البريطانيين في فرنسا، واتخاذ إجراءات لإعادة مراقبة البضائع على الحدود.

17 يناير 2019 - 11 جمادى الأول 1440
04:21 PM

فرنسا تستبق "بريكست" بخطة تحمي مصالحها

تتضمن إجراءات تشريعية وقانونية لحماية الحقوق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، اليوم الخميس، إطلاق خطة مرتبطة ببريكست دون اتفاق؛ لمواجهة احتمال يبدو أنه لم يعد "غير مرجح" لخروج المملكة المتحدة دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي.

ونقلت "فرانس برس" عن رئيس الحكومة الفرنسية إدوارد فيليب، قوله: "إن مسؤولية حكومتنا هي أن يكون بلدنا مستعداً، وأن تكون مصالح مواطنينا محمية ويجري الدفاع عنها".

وأوضح "فيليب" بعد اجتماع مع عدد من الوزراء، أن هذه الخطة التي أعدت منذ أبريل 2018 تتضمن إجراءات تشريعية وأخرى قانونية، تستهدف العمل على ألا يحدث انقطاع في مسألة الحقوق، وأن تكون حقوق مواطنينا وشركاتنا محمية فعلاً.

وبعد الجمعية الوطنية التي أقرت الخطة أمس، يفترض أن يصادق مجلس الشيوخ نهائياً اليوم، على مشروع القانون، الذي يعد فرنسا لأي شكل قد يتخذه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً لـ"بريكست" دون اتفاق.

ويتعلق الأمر بحماية مصالح الفرنسيين المقيمين في المملكة المتحدة، وضمان وضع للمواطنين البريطانيين في فرنسا، واتخاذ إجراءات لإعادة مراقبة البضائع على الحدود.

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