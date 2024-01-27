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في صفقة انتقال حر.. اللاعب السعودي "اللزام" ينضم إلى "ليغانيس" الإسباني

ضِمن فريق تحت 23 عامًا.. ويلعب في خط الهجوم ورأس حربة وجناح أيسر

انضم اللاعب السعودي خالد سليمان اللزام لاعب كرة القدم السابق بنادي الحزم، إلى نادي ليغانيس الإسباني في الانتقالات الشتوية في صفقة انتقال حر؛ حيث تم الانتهاء من تسجيل اللاعب في اتحاد الكرة الإسباني وفي صفوف نادي ليغانيس في الفريق الأقل من 23 عامًا.

وأعرب اللاعب "اللزام" الذي يلعب في خط الهجوم ورأس حربة وجناح أيسر، عن سعادته بهذا الانتقال للعب في إسبانيا؛ موجهًا الشكر إلى إدارة نادي ليغانيس ومقره في ضواحي العاصمة مدريد، وإلى مدرب الفريق الكابتن فيصل شحادة.

مثّل اللاعب خالد سليمان من مواليد 15 يناير 1999 المنتخبَ السعودي/ فريق مواليد ٩٨ و٩٩، وهو لاعب نادي الحزم، ومثّل نادي الحزم السعودي بدوري الممتاز بعمر 16 سنة، واحترف وخاض تجربة في أنطاليا سبورت التركي، وبعدها وقع مع النادي البنزرتي التونسي في عام 2018، وعاد إلى نادي الحزم في عام 2019، وأعاره إلى نادي المجزل وعاد للحزم 2020، وبعدها وقع مع نادي الخلود في 2021.

وسَبَق أن ضم نادي ليغانيس الإسباني إلى صفوفه في الموسم الحالي، عددًا من اللاعبين العرب، بعد انضمام اللاعب أحمد سلام أبو شهاب القادم من الدوري الإماراتي ولاعب الرديف السابق في نادي الجزيرة في أبو ظبي.

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في صفقة انتقال حر.. اللاعب السعودي "اللزام" ينضم إلى "ليغانيس" الإسباني
سبق

انضم اللاعب السعودي خالد سليمان اللزام لاعب كرة القدم السابق بنادي الحزم، إلى نادي ليغانيس الإسباني في الانتقالات الشتوية في صفقة انتقال حر؛ حيث تم الانتهاء من تسجيل اللاعب في اتحاد الكرة الإسباني وفي صفوف نادي ليغانيس في الفريق الأقل من 23 عامًا.

وأعرب اللاعب "اللزام" الذي يلعب في خط الهجوم ورأس حربة وجناح أيسر، عن سعادته بهذا الانتقال للعب في إسبانيا؛ موجهًا الشكر إلى إدارة نادي ليغانيس ومقره في ضواحي العاصمة مدريد، وإلى مدرب الفريق الكابتن فيصل شحادة.

مثّل اللاعب خالد سليمان من مواليد 15 يناير 1999 المنتخبَ السعودي/ فريق مواليد ٩٨ و٩٩، وهو لاعب نادي الحزم، ومثّل نادي الحزم السعودي بدوري الممتاز بعمر 16 سنة، واحترف وخاض تجربة في أنطاليا سبورت التركي، وبعدها وقع مع النادي البنزرتي التونسي في عام 2018، وعاد إلى نادي الحزم في عام 2019، وأعاره إلى نادي المجزل وعاد للحزم 2020، وبعدها وقع مع نادي الخلود في 2021.

وسَبَق أن ضم نادي ليغانيس الإسباني إلى صفوفه في الموسم الحالي، عددًا من اللاعبين العرب، بعد انضمام اللاعب أحمد سلام أبو شهاب القادم من الدوري الإماراتي ولاعب الرديف السابق في نادي الجزيرة في أبو ظبي.

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
02:07 PM

في صفقة انتقال حر.. اللاعب السعودي "اللزام" ينضم إلى "ليغانيس" الإسباني

ضِمن فريق تحت 23 عامًا.. ويلعب في خط الهجوم ورأس حربة وجناح أيسر

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عيسى الحربي - الرياض
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انضم اللاعب السعودي خالد سليمان اللزام لاعب كرة القدم السابق بنادي الحزم، إلى نادي ليغانيس الإسباني في الانتقالات الشتوية في صفقة انتقال حر؛ حيث تم الانتهاء من تسجيل اللاعب في اتحاد الكرة الإسباني وفي صفوف نادي ليغانيس في الفريق الأقل من 23 عامًا.

وأعرب اللاعب "اللزام" الذي يلعب في خط الهجوم ورأس حربة وجناح أيسر، عن سعادته بهذا الانتقال للعب في إسبانيا؛ موجهًا الشكر إلى إدارة نادي ليغانيس ومقره في ضواحي العاصمة مدريد، وإلى مدرب الفريق الكابتن فيصل شحادة.

مثّل اللاعب خالد سليمان من مواليد 15 يناير 1999 المنتخبَ السعودي/ فريق مواليد ٩٨ و٩٩، وهو لاعب نادي الحزم، ومثّل نادي الحزم السعودي بدوري الممتاز بعمر 16 سنة، واحترف وخاض تجربة في أنطاليا سبورت التركي، وبعدها وقع مع النادي البنزرتي التونسي في عام 2018، وعاد إلى نادي الحزم في عام 2019، وأعاره إلى نادي المجزل وعاد للحزم 2020، وبعدها وقع مع نادي الخلود في 2021.

وسَبَق أن ضم نادي ليغانيس الإسباني إلى صفوفه في الموسم الحالي، عددًا من اللاعبين العرب، بعد انضمام اللاعب أحمد سلام أبو شهاب القادم من الدوري الإماراتي ولاعب الرديف السابق في نادي الجزيرة في أبو ظبي.

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