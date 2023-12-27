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خطف مركز الهلال في الترتيب.. الأصفر يواصل عزف لحن النصر

ضاعف جراح الحزم وقفز لمربع الكبار

وسط نشوة الانتصارات، واصل فريق النصر الأول لكرة القدم حضوره المميز في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

وحقق الأصفر انتصاراً ثميناً على ضيفه الحزم 2/1 ، في اللقاء الذي جمع الطرفين مساء اليوم الأحد، على أرض ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من دوري المحترفين .

الشوط الأول انتهى بتقدم النصر بهدف دون مقابل أحرزه خالد الغنام عند الدقيقة 14 بعد تمريرة عرضية مثالية من الكاميروني "أبوبكر" .

وفي الشوط الثاني أضاف نجم اللقاء "أبوبكر" الهدف الثاني للنصر عند الدقيقة 52 بعد تمريرة بينية من سامي النجعي .

وقلص الحزم النتيجة عند الدقيقة 57 من كرة ساقطة من قدم " تياقو "في مرمى وليد عبدالله .

بتلك النتيجة قفز النصر للمركز الرابع (أعاد الهلال للمركز الخامس) ورفع رصيده النقطي إلى 23 نقطة، فيما بقي الحزم متذيل القائمة بـ 11نقطة .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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خطف مركز الهلال في الترتيب.. الأصفر يواصل عزف لحن النصر
سبق

وسط نشوة الانتصارات، واصل فريق النصر الأول لكرة القدم حضوره المميز في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

وحقق الأصفر انتصاراً ثميناً على ضيفه الحزم 2/1 ، في اللقاء الذي جمع الطرفين مساء اليوم الأحد، على أرض ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من دوري المحترفين .

الشوط الأول انتهى بتقدم النصر بهدف دون مقابل أحرزه خالد الغنام عند الدقيقة 14 بعد تمريرة عرضية مثالية من الكاميروني "أبوبكر" .

وفي الشوط الثاني أضاف نجم اللقاء "أبوبكر" الهدف الثاني للنصر عند الدقيقة 52 بعد تمريرة بينية من سامي النجعي .

وقلص الحزم النتيجة عند الدقيقة 57 من كرة ساقطة من قدم " تياقو "في مرمى وليد عبدالله .

بتلك النتيجة قفز النصر للمركز الرابع (أعاد الهلال للمركز الخامس) ورفع رصيده النقطي إلى 23 نقطة، فيما بقي الحزم متذيل القائمة بـ 11نقطة .

26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
08:01 PM

خطف مركز الهلال في الترتيب.. الأصفر يواصل عزف لحن النصر

ضاعف جراح الحزم وقفز لمربع الكبار

A A A
أحمد سرور - الرياض
8
6,436

وسط نشوة الانتصارات، واصل فريق النصر الأول لكرة القدم حضوره المميز في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

وحقق الأصفر انتصاراً ثميناً على ضيفه الحزم 2/1 ، في اللقاء الذي جمع الطرفين مساء اليوم الأحد، على أرض ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من دوري المحترفين .

الشوط الأول انتهى بتقدم النصر بهدف دون مقابل أحرزه خالد الغنام عند الدقيقة 14 بعد تمريرة عرضية مثالية من الكاميروني "أبوبكر" .

وفي الشوط الثاني أضاف نجم اللقاء "أبوبكر" الهدف الثاني للنصر عند الدقيقة 52 بعد تمريرة بينية من سامي النجعي .

وقلص الحزم النتيجة عند الدقيقة 57 من كرة ساقطة من قدم " تياقو "في مرمى وليد عبدالله .

بتلك النتيجة قفز النصر للمركز الرابع (أعاد الهلال للمركز الخامس) ورفع رصيده النقطي إلى 23 نقطة، فيما بقي الحزم متذيل القائمة بـ 11نقطة .

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