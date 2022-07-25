رئيس بلدية "الحصينية" يتفقد مشروعات تطويرية في المحافظة

دعا المقاولين لسرعة الإنجاز بناء على الجداول الزمنية

تفقد رئيس بلدية محافظة "الحصينية" صالح فارس آل منصور، المشروعات التي تنفذها البلدية وما زال العمل فيها مستمرًا، حيث شملت الجولة مشروع تطوير الحدائق والمنتزهات، ومشروع السوق النسائي.

وحث "آل منصور"، المقاولين على سرعة الإنجاز وفق الجداول الزمنية لكل مشروع، مبينًا أن هذه المشروعات وضعت لخدمة المواطنين والزوار وحث الجميع على التعاون، موجهًا بسرعة الإنجاز وتطبيق جميع الاشتراطات، كما دعا الجميع إلى مضاعفة الجهود لما يحقق تطلعات المواطنين والمقيمين من سكان المحافظة.

وقال شهود عيان لـ"سبق"، إن ما قامت به البلدية من جهود في تهيئة المرافق العامة والميادين لاستقبال الزوار، يأتي من واجبها في خدمة أهالي وزوار المحافظة، والبحث عن كل سبل راحتهم، وتقديم أفضل الخدمات الحيوية بالمحافظة على أكمل وجه.

وأبدى المواطنون رضاهم عما توليه البلدية من اهتمام على أرض الواقع، مطالبين بأن تستمر تلك الخدمات البلدية لهم؛ للنهوض إلى آفاق أخرى من المشروعات البلدية التي يتطلعون لها مستقبلاً.