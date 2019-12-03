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مزيد من الشفافية تمنحها "تويتر" للمستخدمين عبر هذا الإجراء

يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من أول يناير 2020 بقانون كاليفورنيا

قالت شركة تويتر، الإثنين، إنها تعكف على تحديث سياستها العالمية للخصوصية لإعطاء المستخدمين مزيداً من المعلومات عمّا قد يحصل عليه المعلنون في مجال البيانات، وأنها تدشّن موقعاً لتوضيح جهودها لحماية البيانات.

وستلتزم التغييرات، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من أول يناير 2020، بقانون كاليفورنيا لخصوصية المستهلكين.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" يلزم قانون كاليفورنيا الشركات الكبيرة بإتاحة مزيد من الشفافية للمستهلكين إزاء معلوماتهم الشخصية وقدر أكبر من التحكم فيها، مثل السماح لهم بطلب حذف بياناتهم واختيار ألا تُباع بياناتهم لأطراف ثالثة.

وتتعرّض شركات التواصل الاجتماعي، ومنها "فيسبوك" و"جوجل"؛ التابعة لـ "ألفابت"، لتدقيق متزايد بشأن قضايا خصوصية البيانات بعد فضيحة شركة كمبردج أناليتيكا، التي حصلت فيها الشركة على البيانات الشخصية لملايين من مستخدمي "فيسبوك" دون موافقتهم.

وكانت الشركة، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها قد أعلنت في أكتوبر، أنها وجدت أن أرقاماً هاتفية ورسائل بريد إلكتروني استُخدمت -دون قصد- في أغراض إعلانية.

ويأتي موقع تويتر الجديد للخصوصية، الذي يسمّى "مركز تويتر للخصوصية"، في إطار مساعي الشركة لاستعراض عملها المتعلق بحماية البيانات، وسيمنح المستخدمين سبيلاً للوصول إلى بياناتهم وتحميلها.

تويتر خصوصية المستهلكين

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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مزيد من الشفافية تمنحها "تويتر" للمستخدمين عبر هذا الإجراء
سبق

قالت شركة تويتر، الإثنين، إنها تعكف على تحديث سياستها العالمية للخصوصية لإعطاء المستخدمين مزيداً من المعلومات عمّا قد يحصل عليه المعلنون في مجال البيانات، وأنها تدشّن موقعاً لتوضيح جهودها لحماية البيانات.

وستلتزم التغييرات، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من أول يناير 2020، بقانون كاليفورنيا لخصوصية المستهلكين.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" يلزم قانون كاليفورنيا الشركات الكبيرة بإتاحة مزيد من الشفافية للمستهلكين إزاء معلوماتهم الشخصية وقدر أكبر من التحكم فيها، مثل السماح لهم بطلب حذف بياناتهم واختيار ألا تُباع بياناتهم لأطراف ثالثة.

وتتعرّض شركات التواصل الاجتماعي، ومنها "فيسبوك" و"جوجل"؛ التابعة لـ "ألفابت"، لتدقيق متزايد بشأن قضايا خصوصية البيانات بعد فضيحة شركة كمبردج أناليتيكا، التي حصلت فيها الشركة على البيانات الشخصية لملايين من مستخدمي "فيسبوك" دون موافقتهم.

وكانت الشركة، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها قد أعلنت في أكتوبر، أنها وجدت أن أرقاماً هاتفية ورسائل بريد إلكتروني استُخدمت -دون قصد- في أغراض إعلانية.

ويأتي موقع تويتر الجديد للخصوصية، الذي يسمّى "مركز تويتر للخصوصية"، في إطار مساعي الشركة لاستعراض عملها المتعلق بحماية البيانات، وسيمنح المستخدمين سبيلاً للوصول إلى بياناتهم وتحميلها.

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
11:12 AM

مزيد من الشفافية تمنحها "تويتر" للمستخدمين عبر هذا الإجراء

يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من أول يناير 2020 بقانون كاليفورنيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت شركة تويتر، الإثنين، إنها تعكف على تحديث سياستها العالمية للخصوصية لإعطاء المستخدمين مزيداً من المعلومات عمّا قد يحصل عليه المعلنون في مجال البيانات، وأنها تدشّن موقعاً لتوضيح جهودها لحماية البيانات.

وستلتزم التغييرات، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من أول يناير 2020، بقانون كاليفورنيا لخصوصية المستهلكين.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" يلزم قانون كاليفورنيا الشركات الكبيرة بإتاحة مزيد من الشفافية للمستهلكين إزاء معلوماتهم الشخصية وقدر أكبر من التحكم فيها، مثل السماح لهم بطلب حذف بياناتهم واختيار ألا تُباع بياناتهم لأطراف ثالثة.

وتتعرّض شركات التواصل الاجتماعي، ومنها "فيسبوك" و"جوجل"؛ التابعة لـ "ألفابت"، لتدقيق متزايد بشأن قضايا خصوصية البيانات بعد فضيحة شركة كمبردج أناليتيكا، التي حصلت فيها الشركة على البيانات الشخصية لملايين من مستخدمي "فيسبوك" دون موافقتهم.

وكانت الشركة، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها قد أعلنت في أكتوبر، أنها وجدت أن أرقاماً هاتفية ورسائل بريد إلكتروني استُخدمت -دون قصد- في أغراض إعلانية.

ويأتي موقع تويتر الجديد للخصوصية، الذي يسمّى "مركز تويتر للخصوصية"، في إطار مساعي الشركة لاستعراض عملها المتعلق بحماية البيانات، وسيمنح المستخدمين سبيلاً للوصول إلى بياناتهم وتحميلها.

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26 أكتوبر
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