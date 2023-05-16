"الأرصاد" تنبه من هطول أمطار رعدية على الطائف والمويه وميسان
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد تستمر حتى 9 مساءً
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم تنبيهاً يتضمن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض محافظات منطقة مكة المكرمة ليوم غدٍ، تشمل: (الطائف، والمويه، وميسان)، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد، وجريان للسيول، وشبه انعدام للرؤية الأفقية.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية، تستمر حتى الساعة التاسعة مساء.
"الأرصاد" تنبه من هطول أمطار رعدية على الطائف والمويه وميسان
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-05-16
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم تنبيهاً يتضمن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض محافظات منطقة مكة المكرمة ليوم غدٍ، تشمل: (الطائف، والمويه، وميسان)، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد، وجريان للسيول، وشبه انعدام للرؤية الأفقية.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية، تستمر حتى الساعة التاسعة مساء.
16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
07:03 PM
"الأرصاد" تنبه من هطول أمطار رعدية على الطائف والمويه وميسان
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد تستمر حتى 9 مساءً
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم تنبيهاً يتضمن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض محافظات منطقة مكة المكرمة ليوم غدٍ، تشمل: (الطائف، والمويه، وميسان)، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد، وجريان للسيول، وشبه انعدام للرؤية الأفقية.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية، تستمر حتى الساعة التاسعة مساء.