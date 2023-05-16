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"الأرصاد" تنبه من هطول أمطار رعدية على الطائف والمويه وميسان

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد تستمر حتى 9 مساءً

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم تنبيهاً يتضمن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض محافظات منطقة مكة المكرمة ليوم غدٍ، تشمل: (الطائف، والمويه، وميسان)، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد، وجريان للسيول، وشبه انعدام للرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية، تستمر حتى الساعة التاسعة مساء.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبه من هطول أمطار رعدية على الطائف والمويه وميسان
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم تنبيهاً يتضمن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض محافظات منطقة مكة المكرمة ليوم غدٍ، تشمل: (الطائف، والمويه، وميسان)، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد، وجريان للسيول، وشبه انعدام للرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية، تستمر حتى الساعة التاسعة مساء.

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
07:03 PM

"الأرصاد" تنبه من هطول أمطار رعدية على الطائف والمويه وميسان

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد تستمر حتى 9 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
0
2,211

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم تنبيهاً يتضمن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض محافظات منطقة مكة المكرمة ليوم غدٍ، تشمل: (الطائف، والمويه، وميسان)، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد، وجريان للسيول، وشبه انعدام للرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية، تستمر حتى الساعة التاسعة مساء.

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